Наталья Войтюк не смогла побороть рак

34-летняя Наталья ВОЙТЮК из Ривне умерла от рака молочной железы. Болезнь можно было вылечить, если бы обнаружили на начальных стадиях. Но женщина обратилась за помощью слишком поздно.

Наталья Войтюк работала медсестрой ортопедо-травматологического центра Ривненской областной детской больницы. У нее остались родители, муж и дочь.

- Она всегда улыбалась, хорошо относилась к пациентам. Умела найти подход к каждому, - рассказывает подруга 30-летняя Юлия Стирко. - Очень любила жизнь, имели с мужем много планов. Боролась до последнего с недугом. Не верила, что умрет. Будучи больной сам, вселяла надежду окружающим, что все будет хорошо и не опускала рук. Всегда активная, будто энергия била из нее источником. Очень любила дочь. Она в этом году пошла в первый класс.