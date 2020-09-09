Наталья Лукащик умерла в день рождения мужа

39-летняя Наталья Лукащик скончалась 13 августа в больнице в Ривне. Ей удалили токсичный зоб. После операции стало хуже.

- Нас позвали. Говорят, сердце не выдержало, — рассказывает муж Сергей Лукащик. - Это было 13 августа, в мой день рождения. Надеялись, она очнется, будет подарок. А получилось наоборот.

Нам посоветовали, чтобы дочка не видела маму в гробу. Сказали о смерти позже. Дети ходят к психологу, боремся. Она очень их любила.

У женщины констатировали остановку сердца, клиническую смерть. Впала в кому. У нее был отек мозга.

У Натальи Лукащик остались муж и двое детей.