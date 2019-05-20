Наталья Лищенюк умерла от менингита

По 23-летней Наталье Лищенюк из поселка Березовка на Волыни будут справлять девятины. 24 апреля она попала в реанимацию с острым менингоэнцефалитом. Умерла через три недели.

- В начале апреля дочь простудилась, - рассказывает мать Лариса Лищенюк. - Начала жаловаться на боль в горле и ухе. Лечилась самостоятельно. "Скорую" вызвали, когда Наташе совсем стало плохо. В больнице впала в кому. Медики сказали, что у нее менингит и начался отек головного мозга. Ежедневно тратили на лечение 1,5 тысячи гривен. В начале мая состояние дочери улучшилось, но организм не справился с болезнью.

Наталья Лищенюк была разведена. Сама воспитывала сына 7-летнего Артема.

- Артемушка ждал, что мама вернется из больницы. Мечтал, что осенью поведет его в первый класс, - говорит Лариса Николаевна. - Теперь я буду воспитывать внука. Наташа разошлась с мужем после рождения сына. Отношений не поддерживала.