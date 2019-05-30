Наталья Корогод выиграла 500 гривен

- О выигрыше узнала от одноклассницы Раисы Янушкевич. Она работала почтальоном. Встретила меня и спрашивает: "Наташа, ты видела свою фамилию в "Газете по-украински"? Ты в списках победителей", - говорит 58-летняя Наталья Корогод из села Смолянка Куликовского района на Черниговщине.

"Газету по-украински" выписывает 12 лет. Квитанцию о подписке отправила в адрес редакции и выиграла 500 грн.

- Мне эту газету посоветовали на работе. Я тогда работала уборщицей в школе. Был большой выбор изданий. А я выписала "Газету по-украински". И не пожалела. Читаем с мужем от первой до последней страницы. Все интересное - от политики до историй о человеческих судьбах, советов для сада и огорода, анекдотов, - говорит Наталья Михайловна.

Наталья Корогод окончила ветеринарный техникум.

- Я по специальности никогда не работала. В техникуме познакомилась со своим мужем Петром Митрофановичем. Он старше меня на три года. Родом из соседнего села Орловка. Встречались три года, потом поженились. Я родила четверых детей. Трое сыновей - с разницей в год. И дочь - через два года после младшего сына. Я нянчила детей. Когда они пошли в школу, устроилась туда уборщицей. Муж сначала работал ветеринаром, потом - завфермой. Он у меня хороший. Я всегда говорю: "Один такой был и достался мне". В детей вкладывали душу и благодарим Бога за них. Все имеют высшее образование. Сыновья были в армии. Старший Коля - военный, окончил погранакадемию. Сергей, Саша и Света учились в университете Шевченко. Живут в Киеве. Имеем внуков - 12-летнего Матвея, 10-летнего Александра, 12-летнюю Машу и Еву, 3 года. Собираемся семьей только по большим праздникам. 19 мая съехались, у нас с мужем была годовщина свадьбы, - рассказывает Наталья Корогод.