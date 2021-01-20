Наталья Коновалова выиграла соковыжималку

— Мама первая увидела меня в списке победителей. Звонит и говорит: "Наташа, ты выиграла соковыжималку". Своей у меня не было, очень обрадовалась призу. Когда получила его, в очередной раз убедилась, что "Газета по-українськи" — самая честная, — говорит 40-летняя Наталья Коновалова из города Днипро.

"Газету по-українськи" выписывает три года. Чтобы принять участие в розыгрыше, прислала копию подписной квитанции в адрес редакции.

- Впервые ее прочитала, когда была у родителей в деревне. "Газету по-українськи" принесла соседка. Понравилось, что в ней так много всего и каждая рубрика интересна, — говорит Наталья Анатольевна.

Работает старшей медсестрой в городской детской инфекционной больнице.

- Профессию выбрала в школе. В детстве часто болела. В 10-м классе решила поступать в медицинское училище в Никополе. Работу свою люблю. Даже в отпуске не могу усидеть, поэтому выхожу раньше, — говорит Наталья Анатольевна.

Ее муж 45-летний Константин Николаевич работает водителем.

- Константин с Кировоградщины. Работал в Днипре водителем. Нас познакомил кум Виталий. Через полгода поженились. Свадьбу оплатили сами. Заказали ресторан на 40 человек. Пригласили ближайших родственников. Это было 2 сентября 2000 года. Сына тоже назвали Константином. Когда родился, это была точная копия мужа. Сейчас учится в университете по специальности "компьютерная инженерия", — говорит Наталья Коновалова.