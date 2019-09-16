Наталья Коломиец повесилась в больнице

— У нее были суицидальные намерения, но мы вкололи успокоительное. Женщина была адекватная, говорит медицинская сестра. Но когда она отошла на 10 минут к другим больным, пациентка повесилась, — рассказывает главврач Тальновской районной больницы Олег СОЛОДЬКО.

8 сентября в больничной палате покончила с собой 39-летняя Наталья Коломиец из села Белашки Тальновского района Черкасской области. Сюда ее привезла "скорая".

— Наталья пила водку и пыталась полезть в петлю еще дома. Дети увидели и вызвали медиков, — говорит местный Николай. Фамилию просит не указывать.

Наталья Коломиец раньше ездила в Польшу на заработки. В последнее время нигде не работала. У нее было пятеро детей. Самому старшему — 15 лет, младшему — 7.

— Наталья ранее была замужем, — говорит Николай. - Муж взял ее с детьми. Записал их на свою фамилию — Сороквашин. Пока был жив, дети были ухожены. Ездили на соревнования, хорошо учились в школе. А потом муж Натальи умер от онкозаболевания. Она не могла справиться ни с собой, ни с детьми.

Руководитель службы по делам детей Тальновской райгосадминистрации Николай Писарь рассказывает, что семью Натальи Коломиец считали неблагополучной.

— Намерения лишить ее родительских прав были, — говорит Николай Иосифович. — Но до конкретики дело не дошло. Теперь, согласно закону, должны позаботиться о детях. Будем искать приемную семью.