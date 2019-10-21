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вторник, 22 октября 2019 05:25

Наталья Дзюбенко работает программистом в Нидерландах

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Одесситка 25-летняя Наталья Дзюбенко с октября 2017-го живет в Нидерландах. Работает программистом в Роттердаме.

- Вакансию нашла в интернете. Прошла несколько собеседований и выполнила тестовое задание, — рассказывает Наталья Дзюбенко. — Компания помогла оформить документы и забронировала отель, пока найду квартиру.

Ранее жила в Польше. Там сложно оформить что бы то ни было. Иногда процесс затягивается на годы. В Нидерландах лучше относятся к иностранцам. Разрешение на проживание получила за две недели.

Снять квартиру в Роттердаме стоит от 37 тысяч гривен. Сняла однокомнатную в соседнем городе Схидаме за 25 тысяч гривен. Программист самого низкого уровня за год зарабатывает 38 тысяч евро. Поэтому претендовать на дешевое жилье не могу. Правительственная программа позволяет снимать жилье по средствам, чтобы дешевого всем хватило. Поселиться с кем-то-тоже заведено.

Работаю в офисе в центре города. Добираюсь велосипедом или общественным транспортом. Компания оплачивает проездной на месяц. Действует на все виды транспорта, в частности можно оплатить велосипед на станции. Цена проезда зависит от расстояния — 15-120 гривен.

В городе все продумано. Например, для велосипедистов перед светофорами есть чувствительные полоски. Поэтому не приходится останавливаться и нажимать на кнопку для пересечения дороги.

Для украинцев обязательна проверка на туберкулез. Если найдут, будут лечить за счет государства. Также иностранцы оплачивают страховку. Это почти 2 тысячи гривен ежемесячно.

Автор: Наталия СТОЛЯРЧУК
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22
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