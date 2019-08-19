Наталья Быткина четыре дня была в реанимации

В Одессе простились с учительницей 42-летней Натальей БЫТКИНОЙ. Скончалась в больнице после ДТП.

- Наталья Валерьевна возвращалась с отдыха с мужем, дочерью и ее женихом, - рассказывают в Одесской школе №118. Здесь женщина работала учительницей начальных классов. - За рулем был будущий зять. Возле села Великий Дальник на встречную полосу выехал бус и столкнулся с легковушкой. Машина превратилась в груду металлолома. Спасатели смогли достать пассажиров только после того, как разрезали крышу. Наталья Валерьевна пострадала больше всего. В больницу ее забрали в коме. В себя так и не пришла. Скончалась на четвертый день.

Дочь Натальи Быткинои 19-летняя Татьяна находится в больнице. Ее жизни ничего не угрожает. Ее жених Арсен Кольчик, 20 лет, скончался на месте.

- После ДТП водитель микроавтобуса бегал и кричал, что он во всем виноват, - говорит коллега Наталья Ефимова. - А теперь пытается уйти от ответственности.

Наталья Быткина окончила Южноукраинский национальный педагогический университет им. Константина Ушинского. В школе работала 20 лет.

- Наталья - учитель от Бога и по призванию души, - говорит Ефимова. - Она была второй мамой для детей и товарищем для их родителей. Работу любила. В этом году планировала взять первый класс.