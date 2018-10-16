Наталию Иванову раздавил прохожий

В Харькове похоронили 30-летнюю Наталию ИВАНОВУ. Возле местного института микробиологии и иммунологии им. Ильи Мечникова на ул. Пушкинской, 14 на нее упал прохожий. Женщина умерла от разрыва аорты грудного отдела.

— В тот день в 17:30 Наташа возвращалась домой с работы, — рассказывает сестра Татьяна Мухортова. — Когда все произошло, она позвонила отцу: "Папа, на меня упал мужчина. Приедь, забери меня". Я работаю неподалеку. Сорвалась и через 10 минут была возле сестры. Пока ехала "скорая", сидела рядом с ней. У меня на руках Наташа дважды вздохнула и умерла. Медики сказали, что ей могла бы помочь только срочная операция.

Наталия Иванова работала менеджером. Замужем не была.

— Виновник трагедии убежал с места проишествия, — говорит Татьяна. — Там я поставила букет, положила в него записку с номером своего телефона, чтобы отозвались свидетели. Окликнулась женщина, которая живет в том районе. Именно она вызвала "скорую". Рассказала, что мужчина шел за сестрой. В какой-то момент он споткнулся и упал прямо на нее. Встал и пошел дальше. Прохожим сказал, что у него проблемы со спиной. Поэтому теряет координацию и падает.

Дело расследует полиция.

— Чтобы установить все обстоятельства трагедии, нужно найти ее виновника. По показаниям очевидицы, ему 60–65 лет, среднего телосложения, ростом 160–165 сантиметров, — говорит Александр Коцар, начальник Киевского райотдела Харькова. — Дело рассматривают как несчастный случай. Но статью могут переквалифицировать на "убийство по неосторожности". Тогда мужчине будет грозить до пяти лет лишения свободы.