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четверг, 01 апреля 2021 00:46

"Нашла вдвое младшего мужчину"

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"Развожусь с мужем, он оставил у себя нашего сына, - пишет киевлянка Алина, 30 лет. - Теперь не дает мне общаться с ребенком. Игорь отказался от меня. Говорит, что у него нет матери. Ему 8 лет. Откуда такая ненависть и враждебность? "

Вкладывает в конверт фото с бывшим мужем Артемом и сыном Игорем. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык.

- Мужчина забрал сына, чтобы досадить вам. Боли принес достаточно, но продолжает манипулировать ребенком и наговаривать на мать. Хотите быть с Игорем - подавайте в суд. Вы имеете право общаться с сыном. Восстановить его доверие будет непросто. Но кто, как не мать, лучше знает мечты и желания ребенка. Какую бы гадость ни говорил ему отец, в сердце сына занимаете много места. Его любовь вернуть легче, чем думаете.

"За месяц до брака я встретила другого мужчину, - пишет 26-летняя Людмила из Хмельницкой области. - Он завоевывал меня, как умел. Но у меня были чувства к Вадиму. Мы выбрали обручальные кольца и подали заявление. Алексей не отступал. Он звонил и ежедневно напоминал о себе. Посылал цветы и приглашал на свидания. Ждал у подъезда и умолял, чтобы дала ему шанс. Было слишком поздно что-то менять. сомневалась, правильно ли я делаю, что отталкиваю полюбившего меня человека. Сестра уговорила встретиться с ним . Лучше бы той встречи не было. Алексей завоевал мое сердце обещаниями. Из-за него отменила свадьбу, порвала с Вадимом и сбежала из города, подальше от пересудов и сплетен. Через полгода я стояла на рушнике с Алексеем и была самой счастливой женщиной в мире. Подумать не могла, что его любовь так быстро пройдет. Сейчас живем отдельно. У него другая женщина, которой он кружит голову так, как кружил мне. Найду ли я пару или всю жизнь буду раскаиваться за то, что бросила Вадима?"

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг фото блондинки в шифоновой блузке. Пламя быстро поднимается вверх, а затем едва не гаснет.

- Не теряйте голову из-за разбитого сердца и разрушенных надежд. Знаю, что планировали прожить с этим человеком всю жизнь. Но спасибо, что вовремя исчез. Судьба готовит для вас встречу с намного более старшим любимым. Этот выбор не поймут ни родители, ни подруги. Не слушайте никого. Боритесь за будущее. Не ускоряйте отношения. Пусть инициатива исходит с его стороны. Маленькими шагами вернете счастье и любовь.

"Четыре года судимся с братом за наследство отца, - рассказывает в письме 45-летний Виталий из Запорожской области. - Я уговаривал его все продать и деньги разделить. Но Иван убежден, что ему должно принадлежать все, потому что старший. Мать сначала была на моей стороне, а теперь ее не узнать. Нашла вдвое младшего мужчину. Летом хочет замуж. Дети и внуки для нее отошли на второй план. Ее новому партнеру не доверяю. Боюсь, что мужчина планирует отобрать у нее квартиру. Живет и одевается за ее деньги. повесила себе на шею альфонса".

Биоэнергетик достает из конверта фото Виталия, его матери и ее сожителя. Кудрявая женщина в норковой шубе держит за руку высокого и худого мужчину в куртке с меховым воротником. Сын стоит в полуметре от них с рюкзаком на плечах.

- Если не договоритесь и не продадите имущество, будете судиться еще много лет. Мать уговорит старшего сына пойти на компромисс и найдет покупателя на недвижимость, за которую продолжаются судебные тяжбы. Уважайте ее выбор. Попытайтесь принять нового мужа матери. Отца он не заменит. На эту роль и не претендует. Но сделает ее счастливой. Разве не этого желаете ей? Коварных намерений с его стороны не вижу. Имеет собственное жилье, и зарабатывает немало. Мать будет жить за его счет, а не наоборот.

"Сын стал зависимым от телефона, - пишет 48-летняя Людмила из Ривненской области. - Его не интересует ни обучение, ни друзья. Приходит из школы и не выпускает смартфон из рук. Последней каплей стали игры на деньги. Когда забрала телефон, кричал не своим голосом. угрожал, что нас бросит. Сбежал из дома. Ночевал у одноклассника. Нашла в его сумке чужие вещи. На вопрос, что это и откуда, - молчит. Без телефона уже две недели. Ничего по дому помогать не хочет. Замкнулся в себе".

- Если бы вовремя заметили зависимость ребенка от телефона, до игромании не дошло бы. Проиграл круглую сумму. Вы и раньше замечали, что из дома исчезают деньги. Подозревали мужа, но из кошелька купюры таскал сын. Злиться будет еще долго. Телефон придется вернуть. Но ограничьте пользование несколькими часами в день. Уже имеет проблемы с глазами. Проверьте зрение до конца учебного года.

Автор: Яна РОМАНЮК
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