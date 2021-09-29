58 дней родные не знали о местонахождении 57-летнего Ярослава Буяка из Тернополя. Последний раз выходил на связь 26 июля. После этого на звонки не отвечал. Брат мужа написал заявление в полицию. Тело Буяка нашли в местном морге.

- Когда Ярослав исчез, никто не поднял шум, потому что такое случалось и раньше. Мог на несколько дней закрыться в своей комнате и что-то там делать. Или поехать в санаторий, никого не предупредив, - рассказывает товарищ Владимир Андриишин. - Но шло время, а вестей от него не было. Брат Ярослава - Андрей - написал заявление в полицию. Мы подняли хайп в соцсетях. Обзвонили все морги, больницы, облазили леса. И тут вдруг сообщают, что его тело в морге. И лежит там с 28 июля. По одной из версий, накануне "скорая" привезла Ярослава в психоневрологический диспансер. Ночью он умер. Тело передали в морг. Но родным о смерти не сообщили, хотя Ярослав имел при себе документ, подтверждающий личность. Почему так произошло, медики не могут объяснить. Пообещали провести служебное расследование.

Ярослав Буяк окончил филологический факультет Тернопольского пединститута. Учительствовал. Был первым заведующим мемориального музея Соломии Крушельницкой в ​​селе Белая под Тернополем. С 1989 работал в прессе. Был журналистом и редактором. В 2015 году подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Демобилизовался через два года.

- Ярослав был добряком, всем старался помочь. Профессионал. Когда брался за работу, все у него получалось, - говорит Андриишин. - В последнее время планировали делать с ним книжку. Мне нужен был для этого фотограф, а он хорошо снимает. Специально для этого купил со своей пенсии фотоаппарат.

Ярослав Буяк жил сам. Его планировали похоронить 24 сентября в селе Должанка вблизи Тернополя.

- Священник должен был отпеть его в часовне возле морга. Затем планировали увезти на кладбище. Разместили объявление в соцсетях. Но когда брат Ярослава приехал в морг, туда нагрянула полиция. Попросили отложить похороны для проведения дополнительных экспертиз. Андрей согласился, потому что надо же узнать истину. Похороны пришлось отменить. Некоторых успели предупредить. А другие приехали на кладбище с цветами.