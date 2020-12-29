Надежда Вознюк выиграла блендер

- О выигрыше узнала от мужа. Он первым прочитал в газете, потому что берет ее на работу. Работает на железнодорожном переезде дежурным. Позвонил и говорит, что я выиграла блендер. Не поверила, пока не увидела себя в списке, - рассказывает 60-летняя Надежда Вознюк из села Рыхальское Емильчинского района Житомирской области.

"Газету по-українськи" выписывает пять лет. Чтобы принять участие в розыгрыше подарков, отправила копию квитанции в редакцию. Выиграла блендер.

- У меня когда-то такой был, но подарила дочери. Этим буду пользоваться сама, - продолжает. - В 2015-ом я пришла на почту и попросила посоветовать интересное издание. Показали "Газету по-українськи". Мне она нравится.

Надежда Вознюк 40 лет работает учителем украинского языка и литературы.

- Об этой профессии мечтала с детства. Это у нас семейное. Отец был учителем истории. Младшая сестра Татьяна стала учительницей младших классов. Я работой довольна. Но жаль, что нет той отдачи от школьников, которая была раньше. Мои ученики всегда хорошо сдавали ВНО. Сейчас работать сложно. Дети говорят: "Зачем учиться? Мы все равно поедем в Польшу на заработки". И родители их в этом поддерживают. Учеников в селах с каждым годом становится все меньше. В нашей школе учатся 130 детей, раньше было 700, - говорит Надежда Николаевна.

С мужем 62-летним Александром Антоновичем воспитали двух дочерей. Имеют трех внуков.

- Старшая дочь вышла замуж за сирийца. Познакомилась с ним, когда училась в Харькове в педуниверситете. Тарек Аль Халил учился через дорогу в фармакадемии. Живут в сирийском городе Хомс. Зять имеет аптеку. Дочь работает бухгалтером-кассиром на заводе по производству минудобрений. Воспитывают сына и дочь. Кариму 11 лет, Марии - 7. Знают украинский, русский, арабский и английский языки. К нам прилетают на летние каникулы. Наша младшая дочь Оксана работает в районной больнице медсестрой-массажистом. Зять Леонид - водителем. Воспитывают 12-летнего Ивана. Постоянно занимаюсь с ним, чтобы хорошо учился, - говорит Надежда Вознюк.