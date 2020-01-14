Надежда Саханда выиграла 250 гривен

— "Газету по-українськи" впервые увидела в киоске семь лет тому назад. Я тогда жила в Белой Церкви. Купила, почитала и она мне очень понравилась. Начала выписывать и коллекционировать оттуда рецепты. Пекла торт и закрывала баклажаны. Получилось вкусно. Отправила квитанцию в адрес редакции, но не надеялась, что что-то выиграю, — говорит 61-летняя Надежда Саханда из села Здвижевка Бородянского района на Киевщине.

Она приняла участие в розыгрыше подарков среди подписчиков "Газеты по-українськи" и выиграла 250 грн.

Родилась в селе Залесье Чернобыльского района Киевской области.

— Когда произошла авария на атомной станции, я была в декрете, — говорит Надежда Александровна. — Доченьке исполнилось всего полтора месяца, а сыну — 5,5 года. Нас не эвакуировали. Мы увидели автобусы со свинцовыми пластинами, которые двигались на Припять. Муж решил меня с детьми вывезти к своим родственникам на Черниговщину. Добирались на перекладных. Виктор вернулся назад, потому что ходил на работу. А потом нас переселили в Макаров, оттуда - в Славяногорск. Там жили долго, пока в Сквире не дали малосемейку. Добиваться собственной квартиры ездили в Москву. То была целая эпопея. Но жилье все-таки получили — в Белой Церкви. А мою маму переселили в Здвижевку, где мы теперь живем. Переехали с мужем сюда, потому что надо было за ней ухаживать. Она слепая, глухая, последние два года не ходила. Умерла пять лет тому назад.

Муж 62-летний Виктор Михайлович имеет 1-ю группу инвалидности, как ликвидатор.

— Виктор работал на заводе в Чернобыле, — рассказывает Надежда Саханда. — А потом оттуда вывозил оборудование. Ему в селе лучше, потому что здесь свежий воздух. Наш сын Алексей живет в Киеве. Имеем там внука-десятиклассника Максима. Дочь Таня тоже замужем. Воспитывает Злату, которая ходит в первый класс.