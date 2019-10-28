Надежда Козулина отошла в полночь

- Надежда несколько лет боролась с онкологией. Перенесла сложную операцию, несколько химиотерапий. Постоянно принимала лекарства. До последних дней верила, что поправится. Говорила: "Еще рано умирать, у меня множество планов", - рассказывает 43-летняя Олеся ШЕЛЕСТ о своей подруге психологе Надежде Козулиной, 40 лет, из Киева. 18 октября около полуночи та скончалась в больнице.

Окончила факультет психологии Киевского университета им. Тараса Шевченко. Возглавляла психологический центр Надежды Козулиной.

- Надя родилась и выросла в интеллигентной семье: мать преподавала в Киевском политехническом институте, отец - ученый, кандидат технических наук, - продолжает Олеся Шелест. - С детства она много читала. Имела огромную библиотеку. Раньше возглавляла частное торговое предприятие, в котором работали 250 человек. Потом начала заниматься психологией. Написала сотни статей на эту тематику.

Была искренним, добрым, открытым и очень скромным человеком. Всегда готова была протянуть руку помощи. Даже на больничной койке, пока болезнь не отобрала последние силы, давала психологические консультации онлайн.

Ее мать рассказывала, что Надя прекрасно играла на фортепиано и готовила. Талантов у нее было множество.

У Надежды Козулиной остались родители и любимый.