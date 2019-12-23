Надежда Яровенко получила девять дипломов

Винничанка 25-летняя Надежда Яворовенко попала в Книгу рекордов Украины — имеет больше всех дипломов о высшем образовании. Рекорд и номинацию "Самая молодая украинка в возрасте до 25 лет, которая получила наибольшее количество дипломов о высшем образовании в Украине и странах ЕС" объявили 19 декабря после получения девятого документа об образовании.

Пять высших учебных заведений окончила в Украине, остальные — во Франции.

— Сначала там было нелегко из-за языкового барьера. Работаю в городе Лион в юридической компании, — говорит Надежда Яворовенко. — Планирую писать кандидатскую диссертацию.

Получала образование по специальности менеджмент, управление предприятиями, менеджмент организаций, менеджмент гостинично-ресторанного дела, переводчик иностранных языков, магистр европейского права, магистр бизнес администрирования. Имеет два диплома с отличием - бакалавр по праву и магистр права.