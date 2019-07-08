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вторник, 09 июля 2019 00:30

На собеседовании спрашивали, что умею делать, диплом никого не интересовал

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Четыре года назад 37-летний Андрей Влезько с женой и тремя детьми переехал в США. До 2014-го семья жила в Макеевке Донецкой области. Имели рекламное агентство и большой дом.

- Из Макеевки переехали к брату в Киев. Сначала на месяц, потом вернулись на оккупированную территорию. Жить в новой реальности оказалось невозможно. Ко мне пришли представители новой власти, начали требовать деньги и диктовать условия ведения бизнеса в ДНР. После отказа избили битами и сломали челюсть. Мы с семьей в тот же день бросили все и уехали к брату в Киев. Поняли, что прежняя жизнь закончилась навсегда. До сих пор получаю угрозы.

Именно в тот период мне написал друг, живший в Нью-Йорке. Пригласил семью в гости. Имели сбережения, поэтому решили поехать.

Тогда у брата отобрали квартиру, потому что не смог платить ипотеку. Поняли, что возвращаться некуда. Решил просить статус беженцев и искать работу.

Сначала жили в районе Бруклина. Район серый, везде бетон, зелени нет вообще. Ездить за продуктами приходилось с тележкой, которой у нас в 1990-е пользовались, а там это было нормой. Денег катастрофически не хватало, не могли детям купить ни одной игрушки. Все чаще и чаще думал вернуться в Украину, накрывало отчаяние. Но все советовали перетерпеть.

Первую работу получил в рекламном агентстве, где руководителем был одессит. Этот человек буквально издевался над работниками, считая, что ему пришлось сложно в свое время и все остальные должны повторить его путь. Платили 12 долларов (312 грн. - ГПУ) в час, когда минимальная ставка 25 долларов - 675 гривен.

Случайно прочитал в российской газете объявление о поиске инженера-электрика в американскую компанию. А это моя специальность. В Украине работал в энергетике.

Позвонил без особой надежды. Меня взяли. До сих пор работаю здесь. На собеседовании спрашивали, что умею делать, диплом никого не интересовал. Хотя мне и пришлось его подтвердить. У нас отличная команда. В компании работают сотрудники всех рас и национальностей.

Недавно купили дом в штате Нью-Джерси. Получили кредит на 30 лет с низким первоначальным взносом по государственной программе. В любом случае это выгоднее, чем арендовать. Хотя здесь люди снимают дома всю жизнь и не переживают из-за этого. Но и кредит на дом просто так не дают, проверяют твою платежеспособность, кредитную историю.

Жизнь стала налаживаться, и мы уже можем не выживать, а наслаждаться. Подрастают двойняшки Ксюша и Лиза. В этом году пойдут в школу. Жена Ирина была в декретном отпуске по уходу за двойней. Сады здесь дорогие и стоят почти тысячу долларов в месяц, а у нас двойные расходы.

Старшей дочери Кристине 10 лет, ходит в школу с того момента, как мы приехали в Америку. Она адаптировалась быстрее всех, хотя пришла в школу, не зная английского совсем. Даже боялась в туалет попроситься, не знала как.

Школы здесь бесплатные, финансируемые из налогов. В нашем штате налоги высокие, но и школы хорошие. В классе старшей дочери был мальчик с особенностями развития. С ним в школе ходил специальный человек, который сопровождал везде и помогал. Дети с удовольствием ходят в местную школу. Здесь интересно преподают, уважают учеников.

Операцию на позвоночнике сделали бесплатно

- Еще в Украине у младшей дочери в то время 2-летней Лизы были серьезные проблемы с позвоночником. Ребенок без лечения мог умереть. В Киеве ей оформили инвалидность. Сказали, что необходима операция, но ничего не гарантируют, - рассказывает Андрей Влезько. - Назначили поддерживающую терапию и отправили в частную клинику. Там сделали пластиковый корсет, который она должна носить до 20 лет. В нем ребенок не мог ни согнуться, ни ходить нормально.

Когда только переехали в США, друзья помогли подать документы на страхование как для малообеспеченной категории.

Нас поразили местные медучреждения. Все, как в кино. Ни разу не спросили о деньгах. Хирург не знает, сколько стоит операция, потому что этим занимается финансовый отдел больницы. Дочке перед процедурой МРТ приносили игрушечный аппарат и показывали, как все будет происходить, дарили игрушки. Операцию сделали бесплатно.

Автор: Анна ДЕРЕВЯНКО
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