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четверг, 20 февраля 2020 00:40

"На опознание пошел муж. Когда вышел, замолчал на полгода"

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— В тот день в девять утра внутри будто что-то оборвалось. Были с мужем в селе, смотрели новости. В сюжете с майдана Незалежности увидела ногу, узнала ботинок Максима. Мужу сказала: идем домой. Телефон сына уже не отвечал, — вспоминает винничанка 66-летняя Зоя Кузьменко. 20 февраля 2014 года ее сына 34-летнего Максима Шимко в Киеве застрелил снайпер. Это произошло на ул. Институтской, когда он оказывал помощь раненому парню. Посмертно получил звание Героя Украины.

Максим Шимко работал в столице на стройке. Во время Майдана записался в четвертую казацкую сотню. Перед гибелью несколько дней гостил у родителей.

— На майдан Незалежности сын вышел после силового разгона протестующих 30 ноября 2013-го, — рассказывает Зоя Семеновна. — Говорил: "Детей бить нельзя, это — святое. У каждого из них родители, бабушки, дедушки. Они этого не простят. Все выйдем на Майдан и сметем эту власть". А потом еще отцу говорил: "Я не буду старым умирать. Меня на щите принесут. Стану героем". Видимо, что-то знал.

18 февраля у отца был день рождения, — продолжает. — Я запекла большую курицу. В нашей семье была традиция — окорочка доставались сыновьям. Макс съел свою с азартом, потом взялся за часть брата Павла. Как будто ел про запас. Еще не успела торт порезать, как он уже гнал на Киев. Уехал без документов. Увидели его потом в прямой трансляции с Майдана. Звонила, но телефон был выключен. Впоследствии появился в сети. Убеждал меня, что там не стреляют. Тогда убили 49 человек и ранили 80.

Максима Шимко среди погибших майдановцев нашел тернопольский репортер. Документов у мужчины не было. Имел лишь билет на поезд до Винницы. По нему смогли идентифицировать погибшего.

— На месте его узнали люди, которые тоже были на Майдане. Паше прислали фото убитого Максима. Когда увидел, закричал на всю хату: "Мам, его нет!" До сих пор тот крик стоит в голове. 21 февраля поехали за телом. Шансов на жизнь Максим не имел — пуля попала в сонную артерию. На опознание меня не пустили, ушел муж. Когда вышел, замолчал на полгода. Редко когда отвечал "да" или "нет". Очень тосковал, не имел желания жить. Добила его онкология. В ноябре 2018 года умер. Оставались только я с Павлом. После потери сына и мужа, появилась куча болезней. Но вспоминаю слова, которые Максим сказал, когда ехал в Киев: "Мама, ты все выдержишь, ты крепкая".

Следователи установили, что Максима Шимко убили из автомата бойца спецподразделения "Беркут" Сергея Зинченко. В конце прошлого года его с другими "беркутовцами" обменяли на украинских военнопленных, которых удерживали в России.

— На судебном заседании только раз с ним встретилась взглядами. Спросила, какое имел право убивать моего сына. Он еще ниже опустил голову. После обмена на заседания приходят только его адвокаты. Говорят, где Зинченко — не знают. Приговор должны объявить летом. Говорят о заочном осуждении. Но если человеческий суд не сработает, то есть еще Божий. От него никуда не денешься.

Собственную семью Максим Шимко создать не успел. В свободное время занимался исторической реконструкцией. Ежегодно на День Независимости ездил в Хмельницкую область на фестиваль "Древний Меджибож". Изготавливал исторические костюмы и доспехи.

— Максим очень любил историю, много читал. Ходил во все библиотеки города и имел свою собственную, — говорит Зоя Семеновна. — Читал даже в книжных магазинах. Наиболее интересные издания покупал, сколько бы они не стоили. Обожал скандинавские мифы, любил читать про эпоху викингов. Имел 3-томник истории украинского казачества.

Каждый год 21 октября в день рождения Максима Шимко в Виннице проводят рыцарский турнир его памяти. В городе бывшую ул. Карла Маркса переименовали в его честь. Установили мемориальные доски в двух школах, где учился, - Винницкой №13 и в селе Байраковка Немировского района.

Автор: Татьяна САРАХАН
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