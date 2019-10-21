На 10 инструментах могу играть больше 200 песен

- В 5 лет Соломия бегала по музыкальной школе с саксофоном. Это была ее игрушка. Показывала всем и дула в него. Думал, лишь бы не разбила. Потому что ремонт стоит 300 долларов, - говорит киевлянин 36-летний Александр Михайлов. Его дочери 6-летняя Соломия и София, 8 лет, играют джаз с импровизацией. Меньшая недавно попала в Национальный реестр рекордов, как самая молодая исполнительница такой музыки. В прошлом году рекорд принадлежал ее сестре.

- Чтобы стать рекордсменкой, сильно старалась. А потом очень радовалась, - говорит Соломия. - Когда вырасту, буду музыкантом. Люблю играть и петь. Есть время на все. Труба - сложный инструмент, но мне нравится. Еще играю на саксофоне, барабанах, скрипке, тромбоне, фортепиано, маракасах, бубне и флейте. Занимаюсь танцами. Иногда устаю от музыки. Тогда с сестрой играем по очереди.

Перед выходом на сцену волнуюсь. Во время выступления думаю о чем-то хорошем. Когда ошибаюсь, то не расстраиваюсь и играю дальше. Хочу сыграть с любимым трубачом Владимиром Копатем. За победу на конкурсе мечтаю получить в подарок кролика или котика.

Девочки занимаются музыкой с 2 лет.

- Мы с женой - музыканты в третьем поколении. Работаем музыкальными педагогами, - рассказывает Александр Михайлов. - Как-то мои родители заболели. За детьми некому было смотреть. Пришлось брать их на работу. Им там понравилось. Заинтересовались музыкой. Начинали заниматься с нами. Сначала играли на дудочках, маракасах и детских синтезаторах. Когда Соломия посмотрела мультик о скрипке, сказала - будет скрипачкой. Потом увидела саксофон, тоже захотела. Купили ей малый. В прошлом году убирал в кабинете. Она заметила трубу и решила, что это ее любимый инструмент. Пошла к педагогу по скрипке: "Я трубу люблю". София выбрала саксофон. Детей в возрасте до 10 лет редко учат играть на духовых инструментах. Это обычно делают взрослые мужчины. Потому что нужна сила воли, выдержка и терпение. Сложно выдать звук из-за большой мышечной нагрузки. А наши девочки еще и импровизируют. У них талант от Бога.

София Михайлова играет на 10 инструментах.

- Саксофон - мой любимый, потому что на нем играют отец и старший брат. Хочу быть как они, - говорит. - Если стараться, заниматься и верить, все обязательно получится. На 10 инструментах могу играть больше 200 песен. Мне нравится импровизировать, у меня это получается от души. Музыка не надоедает. После школы родители забирают меня на работу, и я там занимаюсь. В девять вечера возвращаемся домой, и я учу уроки. Любимые - музыка, хореография, физкультура и рисование.

Соломия выиграла свыше 10 музыкальных конкурсов, София - более 20.

- Между девочками нет конкуренции, потому что играют на разных инструментах. Любят делать это вместе, поддерживают друг друга, - продолжает Михайлов. - София выиграла путевку в Болгарию в детский лагерь. Соломия по ней скучала - не могла поехать с сестрой из-за возраста. Эмоционально они, как сиамские близнецы. Любят играть в собирание призовых кубков. Для них это как сокровища.

Пытаюсь Софию придержать, чтобы Соломия догнала. Дочери "звездной болезнью" не страдают. Объясняем им, что надо развиваться. У нового поколения детей нет чувства безоговорочной победы. Они видят, что гаджет, который был на первых местах, через месяц может оказаться на последних.

- Девочки исполняют классику на фортепиано, на духовых инструментах - джаз, на барабанах - рок. Выступают с двух лет, - добавляет Александр Михайлов. - Еще нотной грамоты не знали, а уже играли. У них - абсолютный слух. Соломия может послушать произведение дважды, а на третий заиграет.

Они быстро учатся. В 5 лет и 9 месяцев отдали Соломию в школу. Сказала, что в саду ей скучно. Обе учатся хорошо. Музыка развивает память, помогает в математике, потому что нужно высчитывать музыкальные ритмы. Вся джазовая и эстрадная музыка - математическая и аритмичная. Языки девочкам тоже хорошо даются. Говорят, хотят быть музыкантами. Пока они не понимают всех сложностей профессии. Растут в баловстве и свободе, поэтому у них все получается.