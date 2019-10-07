"Муж сказал: Буду жить с твоей дочерью"

- Муж постоянно пропадал с моей дочерью: помогал ей заниматься огородом, вместе ходили в магазин и варили кушать. Я не могла налюбоваться идиллией. - Тамара же ему не родная, а падчерица, - говорит 62-летняя Валентина КУХАРЧУК из оккупированного Луганска. С мужем 70-летним Владиславом Олеговичем прожила в браке 30 лет. Расстаются, потому что изменил жене с ее дочерью.

Для обоих этот брак второй. От предыдущих отношений Владислав Олегович имеет сына 48-летнего Михаила, у Валентины Владимировны есть дочь 40-летняя Тамара и сын Антон, 33 года.

- С первым мужем разошлись по глупости, - рассказывает Валентина Кухарчук. Общаемся по вайберу. Она без макияжа, с короткими каштановыми волосами. Одета в желтый свитер и черные брюки. - Мне трудно было с двумя детьми. Отдавала их матери, а сама работала на нескольких работах. Мыла пол в больнице, подметала дворы, работала на шахте. Там познакомилась с Владиком. Когда он меня впервые увидел, спросил: "Девушка, почему такая грустная ходишь?" Стала жаловаться и плакаться на судьбу. В отделе кадров на шахте он узнал мой адрес. На следующий день пришел ко мне домой. Принес мне цветы, а для детей - сладости и игрушки. Через неделю стали жить вместе. Мы уже были взрослые, имели опыт. Знали, что хотим друг от друга. К моим детям относился хорошо. Антона вырастил с пеленок.

Владислав Кухарчук работал шахтером.

- После смены всегда выпивал несколько рюмок водки. Объяснял: "Чтобы не было опыления легких". Со временем дозы алкоголя увеличивались. Стал приходить домой пьяным. Ссорилась, потому что не люблю, когда мужчины выпивают. У меня отец пил. Так и умер.

Три года назад Валентина Кухарчук допоздна задержалась на работе. В тот день у ее мужа был выходной.

- Владик сидел на кухне и пил, рядом - моя дочь Тома, - продолжает. - Муж приказным тоном сказал, чтобы села. Выпил рюмку, закусил котлетой с хлебом. Сказал: "Валя, буду жить с твоей дочерью". Спросила, что случилось. Тамара вышла из дома в слезах, а муж рассказал, что они переспали. Когда услышала это, меня будто молотком по голове огрели. Да смогла простить обоих. Мы снова стали жить так, как будто ничего и не было.

Через три месяца Валентина Кухарчук переехала жить на квартиру к матери.

- Начала замечать, что Тома странно ведет себя, - говорит Валентина Владимировна. - Ее начало тошнить. Перестала есть любимые блюда, налегала на сладкое и соленое. Заставила ее сходить к врачу. Оказалось, что она беременна. Не смогла смириться с этой новостью. Решила, что пусть живут вместе. Счастье дочери важнее, чем мое. Оформляю развод. Хочу, чтобы у Тамары была полноценная семья.