- 2020 год изменил мою жизнь. Отметил 90-летие и снова женился. Стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни, - говорит киевский хореограф Григорий Чапкис. В сентябре обручился с директором ювелирного магазина Людмилой, 39 лет.

Свадьбу отметили в кругу самых близких друзей. Познакомились в ювелирном магазине.

Более шести лет я был один, — рассказывает Григорий Николаевич. - Как-то зашел в ювелирную лавку. Закашлялся. Директор протянула таблетки: "Возьмите, вам сразу станет легче". Потом дала несколько советов. Я поблагодарил и протянул визитку: "Звоните, вдруг захотите танцевать". Даже не спросил, как ее зовут. Купил перстень и ушел. На следующее утро звонок:"Григорий Николаевич, Доброе утро". Даже не понял, кто это. Женщина напомнила о вчерашней встрече и спросила, не забыл ли выпить таблетку от кашля. Было приятно, потому что давно никто не заботился обо мне, не спрашивал, как себя чувствую. Ответил: "Спасибо, тронули своим вниманием". Позже пригласил Людмилу на кофе. Мы начали вместе обедать, не строя никаких планов. А потом почувствовал, что мне ее не хватает.

Прошлой зимой пара начала жить вместе.

— Могу прожить без хлеба, а без секса — нет, — говорит Чапкис. - Я не собирался свататься, расписываться, гулять свадьбу. Но потом понял — хочу, чтобы эта женщина была рядом до последних моих дней. И сделал предложение. Людмила помогает мне жить, дает стимул. Теперь должен о ком заботиться, кому-то делать сюрпризы. Людмила не чувствует мой возраст. Мы с ней слились в одно целое.

Этот брак стал для Григория Чапкиса четвертым. От первой жены имеет дочь Лилию, 62 года. Она живет в Италии, руководит балетной школой "Чапкис Дэнс". Вторая жена родила ему сына Григория. Ему 41 год. Живет в США, работает хореографом. Чапкис имеет двух внучек. Обе живут в Италии. 40-летняя Анна — актриса, Виктория, 27 лет, имеет школу танцев.

— Дети мои замерли, когда узнали, что женюсь. Думали, что Людмила только и ждет моей смерти, чтобы забрать все добро. Дочь настояла, чтобы написал завещание, — говорит Григорий Николаевич. - Но Людмила не такая. Она богаче меня, поэтому ей нет дела до моего имущества.