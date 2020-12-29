"Могу прожить без хлеба, а без секса - нет"

 
Ексклюзивы
1/5
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 594
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1503
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 945
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1206
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7587
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 846
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1503
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 945
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 585
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20151
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1377
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
29 декабря 2020
1 Просмотров: 369
Пристойні дівчата
– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом ...
среда, 30 декабря 2020 00:50

"Могу прожить без хлеба, а без секса - нет"

  Комментировать
 

- 2020 год изменил мою жизнь. Отметил 90-летие и снова женился. Стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни, - говорит киевский хореограф Григорий Чапкис. В сентябре обручился с директором ювелирного магазина Людмилой, 39 лет.

Свадьбу отметили в кругу самых близких друзей. Познакомились в ювелирном магазине.

Более шести лет я был один, — рассказывает Григорий Николаевич. - Как-то зашел в ювелирную лавку. Закашлялся. Директор протянула таблетки: "Возьмите, вам сразу станет легче". Потом дала несколько советов. Я поблагодарил и протянул визитку: "Звоните, вдруг захотите танцевать". Даже не спросил, как ее зовут. Купил перстень и ушел. На следующее утро звонок:"Григорий Николаевич, Доброе утро". Даже не понял, кто это. Женщина напомнила о вчерашней встрече и спросила, не забыл ли выпить таблетку от кашля. Было приятно, потому что давно никто не заботился обо мне, не спрашивал, как себя чувствую. Ответил: "Спасибо, тронули своим вниманием". Позже пригласил Людмилу на кофе. Мы начали вместе обедать, не строя никаких планов. А потом почувствовал, что мне ее не хватает.

Прошлой зимой пара начала жить вместе.

— Могу прожить без хлеба, а без секса — нет, — говорит Чапкис. - Я не собирался свататься, расписываться, гулять свадьбу. Но потом понял — хочу, чтобы эта женщина была рядом до последних моих дней. И сделал предложение. Людмила помогает мне жить, дает стимул. Теперь должен о ком заботиться, кому-то делать сюрпризы. Людмила не чувствует мой возраст. Мы с ней слились в одно целое.

Этот брак стал для Григория Чапкиса четвертым. От первой жены имеет дочь Лилию, 62 года. Она живет в Италии, руководит балетной школой "Чапкис Дэнс". Вторая жена родила ему сына Григория. Ему 41 год. Живет в США, работает хореографом. Чапкис имеет двух внучек. Обе живут в Италии. 40-летняя Анна — актриса, Виктория, 27 лет, имеет школу танцев.

— Дети мои замерли, когда узнали, что женюсь. Думали, что Людмила только и ждет моей смерти, чтобы забрать все добро. Дочь настояла, чтобы написал завещание, — говорит Григорий Николаевич. - Но Людмила не такая. Она богаче меня, поэтому ей нет дела до моего имущества.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Могу прожить без хлеба, а без секса - нет"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 11196
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 9972
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 9279
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
14
 Просмотров: 8596
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
7
 Просмотров: 7875
Люди
"Бил по голове. Лежала и кричала, а когда уже не могла — терпела"
"Бил по голове. Лежала и кричала, а когда уже не могла — терпела" Просмотров: 288
"10 месяцев набивала руку, чтобы плести вслепую"
"10 месяцев набивала руку, чтобы плести вслепую"
"Убедил родить еще одного ребенка. А потом снова изменил"
"Убедил родить еще одного ребенка. А потом снова изменил" Просмотров: 63
Геннадий Кернес три месяца лечился в Германии
Геннадий Кернес три месяца лечился в Германии Просмотров: 90
Евдокия Глибоцкая выиграла соковыжималку
Евдокия Глибоцкая выиграла соковыжималку Просмотров: 18
Больше всего комментируют
19
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
8
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
4
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
2
В Чечне неизвестные напали на силовиков
2
"Арестович завел группу снайперов на минное поле" - заместитель секретаря СНБО
Голосов: 296
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть