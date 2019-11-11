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вторник, 12 ноября 2019 00:25

Миша Романова увеличила грудь на 16-й неделе беременности

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- Увеличить грудь решилась, потому что хотела понравиться мужчине, в которого была влюблена. А было тогда много комплексов, - говорит экс-солистка группы "ВИА Гра" 29-летняя Миша РОМАНОВА, настоящее имя - Наталья Могиленец. Из-за операции по увеличению груди она чуть не потеряла ребенка.

- Я пришла к врачу в известную клинику, - продолжает. - Мне сделали все анализы, чтобы удостовериться, что можно допустить к операции. Через несколько недель после хирургического вмешательства узнала, что жду ребенка. Оказалось, операцию мне делали на 16-й неделе беременности. Как это возможно, у меня не укладывалось в голове. По анализам медики знали, что я беременна. И решили не терять 6 тысяч евро перед Новым годом. Сразу после этого поехала к врачу. Когда начали с ним говорить, у него дрожали руки. Анестезиолог стал меня утешать: "Ничего страшного нет. Такие случаи бывают". После этого поняла - врачам нельзя доверять на 100 процентов. Никто не застрахован от их халатности.

Певица не раскрывает имени отца сына 17-месячного Мартина.

- Очень переживала, чтобы с моим ребенком ничего не случилось. Слава Богу, с сыном все хорошо, - говорит Романова. - С его отцом разошлись. Потому что оказалось - разные люди.

Миша Романова родом из Херсона. Окончила Киевскую академию эстрадного и циркового искусств. Сольную карьеру начала в 2012-м. Через год приняла участие в шоу "Хочу в "ВИА Гру". Была солисткой группы в 2018 году. Сейчас поет сольно. Песни для нее пишет исполнитель и композитор 29-летний Макс Барских. Поговаривают, что у них роман.

Автор: Марта ГАЛКА
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