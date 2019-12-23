Мирослава Хотинец четыре года боролась с раком

9 декабря умерла юрист и волонтер 39-летняя Мирослава Хотинец из села Рымачи Любомльского района на Волыни. Больше четырех лет лечила рак печени и женских органов.

- Как-то ехали с Мирославой и разговорились. Сказала: "Я болею, то хотелось бы оставить хороший след на земле", - рассказывает знакомая 55-летняя Галина Федончук.

Мирослава получила юридическое образование в Восточноевропейском университете им. Леси Украинки. В Луцке работала адвокатом. После переезда в Рымачи создала общественную организацию "Будущее зависит от нас".

- Сначала Мирослава не признавалась, что больна. Говорила, что переехала в Рымачи, чтобы ухаживать за матерью. Несколько лет назад после смерти сына у нее случился инсульт, - добавляет Галина Карповна. - Слов не подобрать, каким хорошим человеком была. Здравомыслящая, думала о будущем. С ней легко работалось. Как общественная активистка занималась благоустройством Ягодинского озера в селе. Устраивала толоки для уборки, привлекала спонсоров для финансовой поддержки. Удалось очистить берег от кустарников, чтобы люди могли там отдыхать.

У Мирославы Хотинец остались мать и племянник.