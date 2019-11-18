Миллиардер выращивал марихуану на острове

На прошлой неделе полиция задержала основателя канадского цирка "Дю Солей" 60-летнего Ги Лалиберте. Его обвиняют в выращивании и распространении марихуаны. Миллиардеру грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным полиции, Ги Лалиберте выращивал каннабис на своем острове Нукутеп в Тихом океане. Его задержали, когда прилетел туда. Часть обвинений он отвергает.

- Я выращивал марихуану только для собственных медицинских целей, - говорит Ги Лалиберте. - К обороту наркотиков я не причастен. Выращенный мной каннабис не вывозили за пределы острова.

Архипелаг Нукутеп он приобрел в 2007 году. Там построил отель на 52 места. Цены за неделю проживания начинаются от 900 тыс. евро - почти 2,7 млн грн.

- Я долго мечтал найти волшебное место в мире и создать там что-то невероятное, - говорит Лалиберте. - Искал его 10 лет. Как-то друг рассказал о необитаемом Нукутепе. Я сразу в него влюбился. Это - изысканный остров и прекрасный тайник от людской суеты.

Состояние Лалиберте оценивается в $1,3 млрд (32 млрд грн). Карьеру начал с уличных выступлений: глотал огонь, передвигался на ходулях, играл на аккордеоне. В 1984 году с другом в канадском Монреале основал цирк "Дю Солей". Его штат состоит из более четырех тысяч человек. Артисты гастролируют по всему миру. Годовая выручка цирка превышает $60 млн. В 2015-м Лалиберте продал большую часть его акций. Руководит компанией, инвестирует в искусство, развлечения и технологии. Был дважды женат. Имеет пятерых детей.