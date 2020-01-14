Миллиардер ищет спутницу для полета на Луну

Японский миллиардер 44-летний Юсаку МАЕДЗАВА ищет девушку для отношений и совместного полета на Луну. В 2023 году он станет первым космическим туристом. На спутник Земли его доставит корабль, принадлежащий компании американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска. Полет продлится шесть дней.

— В таком особом месте хочу побывать с кем-то особенным, — говорит Маедзава. — Чтобы выбрать спутницу, запустил специальное шоу. В конкурсе могут принять участие одинокие женщины от 20 лет. Это должны быть яркие личности, которые умеют наслаждаться жизнью и хотят мира во всем мире. Также они должны быть заинтересованы в космических полетах.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 17 января. Результаты объявят в конце месяца.

Состояние Юсаку Маедзави оценивают в $2,7 млрд. Он основал интернет-магазин "Зозотавн", продает шитую на заказ одежду. В 2012 году в Токио он открыл Фонд современного искусства, где показывает коллекцию живописи. Привлек к себе внимание в 2016‑ом, когда на аукционе за $57млн купил картину неизвестного французского художника Жан-Мишеля Баскии. Имеет 7 млн подписчиков в твиттере. В начале года разыграл среди них $9 млн. Хочет определить, делают ли деньги людей счастливыми.