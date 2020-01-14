Миллиардер ищет спутницу для полета на Луну

 
Ексклюзивы
1/5
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Просмотров: 639
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 333
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 423
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 360
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 261
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1494
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 468
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2376
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 3213
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3843
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Татьяну Пестову с дочкой машина сбила на тротуаре
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 729
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2655
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2034
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2880
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3906
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 945
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
четверг, 16 января 2020 00:10

Миллиардер ищет спутницу для полета на Луну

  Комментировать

Японский миллиардер 44-летний Юсаку МАЕДЗАВА ищет девушку для отношений и совместного полета на Луну. В 2023 году он станет первым космическим туристом. На спутник Земли его доставит корабль, принадлежащий компании американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска. Полет продлится шесть дней.

— В таком особом месте хочу побывать с кем-то особенным, — говорит Маедзава. — Чтобы выбрать спутницу, запустил специальное шоу. В конкурсе могут принять участие одинокие женщины от 20 лет. Это должны быть яркие личности, которые умеют наслаждаться жизнью и хотят мира во всем мире. Также они должны быть заинтересованы в космических полетах.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 17 января. Результаты объявят в конце месяца.

Состояние Юсаку Маедзави оценивают в $2,7 млрд. Он основал интернет-магазин "Зозотавн", продает шитую на заказ одежду. В 2012 году в Токио он открыл Фонд современного искусства, где показывает коллекцию живописи. Привлек к себе внимание в 2016‑ом, когда на аукционе за $57млн купил картину неизвестного французского художника Жан-Мишеля Баскии. Имеет 7 млн подписчиков в твиттере. В начале года разыграл среди них $9 млн. Хочет определить, делают ли деньги людей счастливыми.

Автор: Марта ГАЛКА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Миллиардер ищет спутницу для полета на Луну». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 16668
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
10
 Просмотров: 16382
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением Просмотров: 12501
Показали забавных животных, у которых &quot;села батарейка&quot;
Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
22
 Просмотров: 11754
&quot;Все буде добре&quot;. В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву
"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву Просмотров: 10332
Люди
"На ферме появилось много змей. Страшно выпускать детей на улицу"
"На ферме появилось много змей. Страшно выпускать детей на улицу" Просмотров: 36
"Родила троих детей, но ни разу замужем не была"
"Родила троих детей, но ни разу замужем не была" Просмотров: 45
У Татьяны Максимюк было больное сердце
У Татьяны Максимюк было больное сердце Просмотров: 108
Евгений Хорошок выиграл 250 гривен
Евгений Хорошок выиграл 250 гривен Просмотров: 243
Виктор Демерташ умер на Рождество
Виктор Демерташ умер на Рождество Просмотров: 1134
Больше всего комментируют
11
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
1
В Украине нет правоохранительной системы - Роман Синицын
1
Авиакатастрофа в Иране: идентифицировали тело первого погибшего украинца
Голосов: 1725
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua