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четверг, 18 марта 2021 05:01

"Мать страдала сильно, но недолго"

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- У нее был агрессивный рак, но о диагнозе даже не знала, - говорит 42-летняя Татьяна КОМАРОВА о своей учительнице 74-летней Земфире Кесельман из Винницы. Последние годы она жила у сына в США. Умерла 8 марта от рака поджелудочной железы.

Земфира Кесельман была учительницей музыки. Работала художественным руководителем в винницком доме учителя.

- Пришла в дом учителя после окончания института на декретное место. Думала, буду работать несколько месяцев, а осталась на всю жизнь, - говорила Земфира Кесельман.

- 5-летней мать отвела меня к Земфире Семеновне, - вспоминает Татьяна Комарова. - Она учила меня игре на фортепиано и нотной грамоте. Впервые вывела на сцену. Мы часто ездили с концертами даже в военные части.

Земфира Кесельман после смерти мужа во второй раз замуж не вышла. Сама воспитывала сына Вячеслава.

- Они с моей матерью вместе рожали. Но ее старший сын вскоре умер. Она долго не решалась на второго ребенка. А потом родила Вячеслава, - рассказывает Комарова. - Когда он стал отцом, часто летала в США помогать нянчить внука. А потом Слава сказал: "Мама, будь с нами". Она осталась. В Винницу приезжала каждое лето. Последний раз виделась с ней в 2019 году, когда я тоже прилетела на родину из Италии. Мудрее женщины чем Земфира Семеновна я не знала. Ее советы были бесценны. В ней было столько мудрости, спокойствия, сдержанности.

Земфиру Кесельман похоронили в Питтсбурге по еврейским канонам. Прощание проводили онлайн.

- Поражает быстротечность рака. От диагноза до смерти прошло ровно три недели. Мать страдала сильно, но недолго, - говорит сын 40-летний Вячеслав Кесельман, профессор университета Западной Вирджинии. - Ее знала вся Винница и далеко за пределами. Она не сделала большой карьеры, но была талантливым специалистом. Очень энергичной, мягкой, но с железным стержнем. Ее ценили, уважали и любили.

Автор: Татьяна САРАХАН
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