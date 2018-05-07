Мать Михаила Жизневского похоронили рядом с сыном

В белорусском поселке Стяг Праци возле Гомеля рядом с сыном и мужем похоронили Нину Жизневскую, 60 лет. Ее сын 25-летний Михаил Жизневский погиб во время Революции достоинства 22 января. Пуля, выпущенная бойцом "Беркута", попала ему в сердце. Мужа Михаила Петровича не стало в этом году 8 апреля.

— Нина Васильевна болела, — говорит белорусская журналистка 49-летняя Ольга Николайчук. — После смерти сына у нее произошел инфаркт. Делали операцию. Впоследствии развился сахарный диабет, в последнее время имела больные почки. Умерла в госпитале от острой почечной недостаточности.

Нина Жизневская работала маляром-штукатуром. После выхода на пенсию подрабатывала дворником. С мужем прожила в браке 37 лет. У них осталась дочь 32-летняя Наталия. Она — биолог.

— После смерти сына мы стали изгоями в Белоруси, — рассказывала Нина Васильевна осенью 2015-го. — На улицу спокойно выйти не могу: люди обзывают и угрожают. Дочь Наташу отчислили из Гомельского университета имени Франциска Скорины. Преподавательница, прежняя комсомолка, ей сказала: "Твой брат — бандит и нацист. Он за деньги стоял на Майдане". Восстановили лишь после вмешательства журналистов. Мечтаю, чтобы Мишу признали Героем. После этого смогу спокойно умереть.

Звездой Героя Украины Михаила Жизневского президент Петр Порошенко посмертно наградил прошлым летом.

— Три года ждали этого момента, — говорила тогда Нина Жизневская. — Смеемся и плачем от радости. Президент доказал, что в Украине уважают нашего сына.