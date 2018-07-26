Мария Шпак выиграла комплект постельного белья

— Мы выписывали "Сельские вести". А лет 10 тому назад узнали о "Газете по-українськи". В селе говорили, что она хорошая, есть много интересных материалов, телепрограмма и кроссворд. Муж начал выписывать. А последние лет пять ее выписываю я, - говорит 70-летняя Мария Шпак из села Човновица Оратовского района Винницкой области.

Она прислала в адрес редакции "Газети по-українськи" копию квитанции о подписке и выиграла комплект постельного белья.

- Первым газету всегда просматривает муж. Он и увидел, что я выиграла постель, - рассказывает Мария Степановна. - Когда на почте получала подарок, было несколько односельчан. Я распаковала, чтобы показать. Комплект двухспальный, турецкий. Женщины щупали ткань. Очень хорошего качества.

Мария Шпак с мужем Николаем Апиевичем, 77 лет, в прошлом году отпраздновали золотую свадьбу. 50 лет в браке.

- Мы начали встречаться после армии. 14 мая 1967 года женились, - говорит Мария Степановна. - Жили у моих родителей и во дворе строили себе хату. Через пять лет переселились в свой дом. Муж всю жизнь работал механизатором. У него 42 года стажа. Я заочно окончила пединститут. Была в школе учителем математики. У меня 53 года стажа. С 1 сентября планирую не выходить. Досадно, что в школе мало детей. Только 37. А были времена, когда училось 300 учеников. Теперь учреждение на грани закрытия.

Супруги воспитали троих дочерей. Имеют четырех внуков и пятерых правнуков.