Мария Скильская выиграла 250 гривен

- "Газету по-українськи" начала выписывать с 2005 года, с начала ее выхода. Выигранные деньги оставила на следующую подписку. Очень люблю читать, — говорит 51-летняя Мария Скильская из села Средний Березов Косовского района на Ивано-Франковщине.

Чтобы принять участие в розыгрыше призов от "Газети по-українськи", отправила в редакцию копию подписной квитанции. Выиграла 250 грн. Мария Скильская руководит отделением почтовой связи в соседнем селе Баня-Березов.

— Работаю начальником уже 25 лет, а всего на почте — 30, — рассказывает Мария Петровна.

— Почта меня свела с нынешним мужем Василием Юрчуком. Он работает почтальоном 33 года. Когда мы сошлись, ему было 50 лет, а мне 40. Был холост, а я — с тремя детьми от первого брака. С Василием Дмитриевичем мы еще родили Василия. Сыну сейчас 9 лет, учится в третьем классе. Младшей моей Софии 18, уже замужем. Двое старших детей еще неженаты. Наде — 21 год, студентка третьего курса университета в Черновцах. Сыну Алексею — 28, окончил институт по специальности "компьютерная графика". Держим с мужем три коровы, выживаем за счет хозяйства, — говорит Мария Скильская.