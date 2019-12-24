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пятница, 27 декабря 2019 05:00

Мария Процюк выиграла 500 гривен

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- Это первый выигрыш в моей жизни. Свою фамилию в списке победителей я сама увидела. Когда деньги получила, доложила своих 50 гривен и купила тонометр, - говорит 63-летняя Мария Процюк из села Топоривцы Городенковского района Ивано-Франковской области.

"Газету по-украински" она выписывает три года. Копию квитанции отправила на адрес редакции и выиграла 500 грн.

- Издание мне посоветовала наша почтальон Наталья Абрамик. Теперь для меня это самая интересная газета. Нравятся статьи о здоровье. Меня, например, давно беспокоила шпора на пятке. Я прочитала в "Газете по-украински" рецепт мази. Боль прошла через две недели. А до того ходила к врачу, принимала уколы и все бесполезно, - говорит Мария Михайловна.

Родилась в Топоривцах. Рано потеряла отца.

- Вернулся с войны без ноги. Пожил недолго. Нам с мамой было тяжело. Я окончила 10 классов. Поступила в Черновцы в техникум торговли. После его окончания была направлена в Снятин на работу. Когда вышла замуж, работала в магазинах окружающих сел, а потом устроилась в Топоривцы. С мужем Иваном Дмитриевичем вместе уже 41 год. Он окончил тот же техникум. Работал на базе, а я туда ездила за продукцией. Там и познакомились. Сами строились. Во время отпусков ездили не отдыхать, а на заработки - на свеклу в Кировоградскую и Николаевскую области. Это были 1980-1990 годы, когда наши сын и дочь были маленькие. За ними ухаживала моя мама Евдокия Васильевна. Умерла в 96 лет. Имеем с мужем четырех внуков. Все мальчики. У дочери Ульяны - Славик и Ваня, у сына Василия - двойняшки Петр и Павел. Держим с мужем свиней, уток, гусей. Иван Дмитриевич ухаживает за садом, а я люблю возиться возле цветов. Выращиваю розы, гортензии. В свободное время занимаюсь ремонтом одежды, - говорит Мария Процюк.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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Дата
27
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