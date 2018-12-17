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вторник, 18 декабря 2018 06:00

Мария Качмар умерла во сне

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На 94-ом году остановилось сердце черницы Марии КАЧМАР из монастыря сестер Пресвятой Евхаристии в Ивано-Франковске. Умерла во сне в два часа ночи.

— До последнего сестра Антония оставалась при светлой памяти. Перед смертью успела помолиться и исповедаться, — говорят в администрации монастыря. — Она имела хорошую память и отличное чувство юмора. Всегда просыпалась в шесть утра. Любила постный борщ, картофель со сметаной и чай из ромашки.

Мария Качмар родилась в селе Подольцы Самборского района на Львовщине. 17-летней вступила в ряды УПА.

— Присягу у меня должен был принимать главнокомандующий Роман Шухевич, — вспоминала она. — Но я решила не присягать. Когда он спросил о причине, ответила: "Планирую уйти в монастырь, если все это переживу. Если сейчас присягну миру, то тогда не смогу сделать это перед Богом".

Возглавляла ячейку УПА в родном селе. Поставляла повстанцам лекарства, еду и одежду. Через четыре года ее арестовали. Родителей Марии вывезли в Сибирь, а ее забрали на допросы.

— 36 раз меня вызывали к следователю. После каждой встречи едва возвращали к жизни, — говорила Мария Качмар. — В то время только просила Бога, чтобы дал сил выдержать пытки и не выдать никого из подпольщиков. Ни одно имя не назвала. Мне светило смертное наказание или 25 лет тюрьмы. Но на суде меня оправдали.

После освобождения познакомилась со священником Петром Билем. В 1957 году он основал подпольное монашеское объединение сестер Пресвятой Евхаристии. Мария Качмар стала одной из первых монахинь. После пострига получила имя Антония.

— В те времена никому не могла признаться, что стала черницей, — говорила Мария Качмар. — Работала в колхозе, как и другие люди. Тайно помогала священникам в подпольных богослужениях, прятала их у себя, готовила людей к исповеди.

Официально стала черницей в 1992-м, когда греко-католическая церковь вышла из подполья. Жила в монастыре в Самборе, с конца 1990-х годов — в Ивано-Франковске.

Автор: Марта ГАЛКА
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Дата
18
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