"Мама уснула. Поняла, что ее не стало"

В Черновцах на 71-м году умерла актриса Тамара Артеменко-Кильчицкая. Причиной стала двусторонняя пневмония и острый панкреатит.

- Ее смерть была внезапная. Мама все время была в сознании. Потом уснула. Я поняла, что ее не стало, - рассказывает дочь 38-летняя Ольга Кильчицкая. - Она была прекрасной матерью и супермега бабушкой. Таких сильных, глубоких женщин, как она, я не встречала. У нее были непревзойденное чувство юмора, обаяние и креативность. В нее были влюблены все мужчины - и молодые, и пожилые.

Тамара Артеменко-Кильчицкая более 50 лет работала в Черновицком музыкально-драматическом театре им. Ольги Кобылянской. Сыграла более чем в 50 спектаклях. В 2011-ом получила звание народной артистки.