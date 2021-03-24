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четверг, 25 марта 2021 05:51

"Мама уснула. Поняла, что ее не стало"

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В Черновцах на 71-м году умерла актриса Тамара Артеменко-Кильчицкая. Причиной стала двусторонняя пневмония и острый панкреатит.

- Ее смерть была внезапная. Мама все время была в сознании. Потом уснула. Я поняла, что ее не стало, - рассказывает дочь 38-летняя Ольга Кильчицкая. - Она была прекрасной матерью и супермега бабушкой. Таких сильных, глубоких женщин, как она, я не встречала. У нее были непревзойденное чувство юмора, обаяние и креативность. В нее были влюблены все мужчины - и молодые, и пожилые.

Тамара Артеменко-Кильчицкая более 50 лет работала в Черновицком музыкально-драматическом театре им. Ольги Кобылянской. Сыграла более чем в 50 спектаклях. В 2011-ом получила звание народной артистки.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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Дата
25
марта

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