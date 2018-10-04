"Любовниц у него было несколько. Знала, где и с кем он спит"

"Дочке 31 год, а она до сих пор не замужем, - пишет киевлянка 54-летняя Оксана. - Таня умная и красивая, имеет высшее образование. Но найти пару пока не может. Талантливая, но еще не реализовала себя сполна. Не нашла работу, которая была бы по душе. Почему ей не везет? "

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу, сканирует паспортное фото Татьяны. Она синеглазая, у нее длинные волосы и родинка над губой.

- Дочка выйдет замуж до конца 2019 года. Вскоре в ее жизни появятся два человека, которые будут бороться за сердце любимой. Любимую работу найдет в конце года, если прислушается к собственным желаниям. Сейчас она занимается не тем, что нравится. Поэтому и чувствует себя несчастной. Поддержите Татьяну. Это придаст ей уверенности в собственных силах.

"Мы с мужем воспитываем дочь, - пишет винничанка Вита, 30 лет. - Мечтаем еще об одном ребенке. Но уже несколько лет не могу забеременеть. Поэтому в семье начались недоразумения. Смогу ли я снова стать мамой?"

Женщина в сиреневой футболке обнимает девочку в джинсовом сарафане. Справа стоит усач в черном свитере.

- Бог услышит ваши молитвы. Родите осенью следующего года. У мальчика в младенческом возрасте будут проблемы с бедренным суставом. Решить их помогут массажи. Тщательнее выбирайте кумовьев. Среди друзей есть человек, который вам сильно завидует. Не слушайте его советов, тогда и проблем с мужем станет меньше.

"Выставила на продажу свою 3-комнатную квартиру, а покупателей найти не могу, - пишет 63-летняя Лариса Александровна из Винницкой области. - Хочу переехать жить к дочери. Зять от этого не в восторге. Но я давно решила, что дальше самостоятельно тянуть огород и хозяйство не смогу. Хочу быть ближе к внукам".

- Разве вы так хорошо ладите с дочкой, что готовы разделить с ней общий дом? Дольше двух месяцев вряд ли выдержите под одной крышей. У обеих характеры непростые. Искать компромиссы быстро надоест. Не спешите сбывать собственное жилье. Сдайте его на несколько месяцев в аренду, пока убедитесь, что сможете ужиться с дочерью. Привыкли быть хозяйкой в ​​своем доме. Не делайте того, о чем скоро пожалеете.

"За неделю до свадьбы сестра узнала, что парень ей изменяет, - рассказывает в письме полтавчанка Екатерина, 32 года. - Уговаривала ее бросить жениха, но она нашла в себе силы простить и принять с ним брак. К тому времени уже была беременна. Не прошло и полгода, как Даня снова начал скакать в гречку. Леся не могла найти себе места. Любовниц у него было несколько. Знала, где и с кем он спит. За месяц до родов подала на развод. Суд дал им время на примирение, потому что он отец ее будущего ребенка. Но сестра заявила, что беременна не от него и предоставила доказательства - тест на отцовство. Мы были в шоке. У Леси был роман с женатым мужчиной. Спрашиваю у нее, зачем тогда выходила замуж за Даню. Говорит, что любила его. После родов у Леси начались психические расстройства. Боимся оставлять ее наедине с младенцем".

- Выходила за Даниила замуж, чтобы отомстить тому, кого любит на самом деле. Сестра питает чувства к женатому. До последнего скрывала роман с ним. Бросить жену и двоих детей ради Леси он не готов. Чтобы удержать в тайне внебрачного ребенка, будет финансово поддерживать прежнюю пассию. Сестра о романе забудет, как только в интернете познакомится с другим мужчиной. Не препятствуйте отношениям, которые зародятся зимой. Иначе сестра начнет искать утешение в алкоголе.

"Дочь влюбилась в коллегу, - пишет хмельничанка 54-летняя Евгения Александровна. - Мы с мужем против их отношений, потому что ему уже за 40. В личной жизни не везет. Его за глаза называют черным вдовцом. За пять лет похоронил две жены . Мы не хотим, чтобы дочь выходила за него. Он уже предложил ей переехать жить к нему ".

Присылает фото мужчины в очках, белой рубашке и вишневом галстуке. Биоэнергетик зажигает свечу, кладет ладонь на снимок.

- Мужчина не виноват в смерти предыдущих жен. Обе ушли из жизни после тяжелых болезней. Его возраст вас огорчает, но дочь не интересуется молодыми. Ищет в спутники жизни мужчину с опытом. Боитесь, что жених бездетный, поскольку не имеет детей от предыдущих отношений. Волнения напрасны. Если станет вашим зятем, дочь родит девочку.