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вторник, 15 мая 2018 05:36

Любовь Захарова умерла до приезда "скорой"

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В селе Косовка Володарского района на Киевщине похоронили 85-летнюю Любовь ЗАХАРОВУ. У женщины случился сердечный приступ в ночь на 6 мая.

- Любовь Прокопьевна жила вместе с мужем, - рассказывает сельский голова Виталий Козачук, 61 год. - Ночью в их дворе загорелся хлев. Когда огонь перекинулся на летнюю кухню, его увидели соседи. Вызвали пожарных и разбудили хозяев. Любовь Прокопьевна первая вышла на улицу. Увидела пламя и ухватилась за сердце. Соседи пытались оказать женщине первую помощь. Но к приезду "скорой" она умерла.

Пожарные потушили огонь. Выгорели кровли обоих зданий и деревянный забор. Погибли шесть индоуток.

- Любовь Прокопьевна вместе с мужем переехала в наше село несколько лет тому назад, - говорит Виталий Васильевич. - На старости решили перебраться ближе к детям. Два их сына и дочка живут в нашем селе. Помогли родителям купить хату по соседству.

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Дата
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