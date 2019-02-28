Любов Соловей виграла 250 гривень

— Я перша побачила своє прізвище серед переможців. Гроші, які отримала, витратила на прожиток, бо що ж тієї пенсії. Із виграшами мені щастить. В одній із наших обласних газет 2005 року виграла холодильник "Індезіт", а ще через кілька років — блендер, — каже 57-річна Любов Соловей із села Великі Межирічі Корецького району на Рівненщині.

"Газету по-українськи" передплачує два роки. Надіслала квитанцію на адресу редакції і виграла 250 грн.

— Я народилася в багатодітній сім'ї, — розповідає Любов Іванівна. — Нас у батьків було семеро. Три сини і чотири дочки. Після школи я працювала на консервному заводі. Мила банки, варила повидло. Фрукти закупляли в людей по селах. Через дев'ять років розрахувалася. Пішла в ланку, сапали цукрові буряки. За сезон заробляла до 10 мішків цукру. Працювала в колгоспі до 2000 року, доки була робота. З тих пір я — вдома. Чоловік трохи їздив на заробітки. Тепер удома господарюємо.

Із 58-річним Петром Миколайовичем живуть у шлюбі 36 років.

— Петя з цього села. Робив на заводі слюсарем. Старший за мене на рік, — говорить Любов Соловей. — Мені тоді було 20. Зустрічатися стали в листопаді. Я почала вишивати весільний рушник. Рівно за рік 10 листопада 1982‑го одружилися. Жили біля свекрів. Народили трьох синів. Свекри померли, коли діти були малі. Я тоді вставала о четвертій ранку. Варила їсти і пекла хліб. І бігла на роботу. Вечорами вишивала. Біля нас тепер живе найменший син Микола з невісткою Яною. Виховують двох синів. У найстаршого сина Олега й невістки Люби є двоє синів і дочка. Живуть у нашому районі. Олег працює в ковбасному цеху. Середній Володя і невістка Наташа залишилися в нашому селі, обоє вчителюють. У них двоє дітей — дівчинка і хлопчик. Так що ми багаті на внуків.