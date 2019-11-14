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пятница, 15 ноября 2019 05:06

Любовь Пархоменко выиграла путевку в санаторий

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- "Газету по-украински" начала выписывать три года назад. Понравилась, потому интересная. Когда выписала, выслала квитанцию на розыгрыш, - рассказывает 66-летняя Любовь Пархоменко из села Успеновка Покровского района Донецкой области.

От "Газеты по-украински" она выиграла путевку в санаторий. С 21 июля отдыхала в заведении "Днепр-Бескид" в Трускавце на Львовщине.

- Получила путевку на двоих, - говорит Любовь Емриховна. - Ездила с сестрой Натальей Туникой. Она младше меня на два года. Отправились на электричке, потом пересели на поезд "Днепр - Трускавец". Отправились в три часа дня, на месте были на следующий день в 11:00. Директор санатория прислал за нами автобус на вокзал. Хотя там недалеко, могли бы и пешком прийти. Встретили хорошо. Поселили в красивый номер. В санатории два корпуса - "Днепр" и "Бескид". Мы были в первом. Лечили желудочно-кишечный тракт. Пили воду "Нафтусю" и "Марию". Принимали ванны, ходили на массажи. Кормили хорошо, был шведский стол. Можно брать, сколько хочешь. Люди не верили, что в санатории отдыхаем бесплатно, потому что выиграли путевку в газете. Удивлялись, что в наше время такое возможно.

Любовь Пархоменко родилась в соседнем селе Муравка. Выучилась на ветврача.

- В Успеновку направили на работу. Здесь вышла замуж за Василия. Умер семь лет назад, когда был 61 год. А через четыре похоронила сына 42-летнего Сергея. В почках была киста. Лечился в диализном центре Горловки, но его разбомбили. 76 пациентов перевезли в Днепр. У сына от давления на сердце лопнул клапан. У меня была отцовская квартира. Продала ее, чтобы заплатить за операцию. Сын после нее прожил всего два месяца. Осталась одна. Имею внучку Настю. Она замужем. Приезжает ко мне с мужем и внучатами. Данилу 4 года, а Леоноре - 2, - говорит Любовь Пархоменко.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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