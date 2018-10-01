Любомир Палий упал с качелей

18-летнего Любомира ПАЛИЯ похоронили в селе Долиняны Хотинского района Черновицкой области. Он травмировался в парке, когда катался на качелях. Умер по дороге в больницу.

— Парень пытался сделать на качелях "солнышко" — полный оборот, — рассказывают очевидцы. — Но в верхней точке не удержался и упал. Когда лежал на земле, качели ударили его по голове. Люди, которые были рядом, вызвали "скорую". Парня сразу отвезли в районную больницу. Травмы были тяжелыми, поэтому решили доставить в областную. По дороге в Черновцы он умер.

Любомир Палий учился на втором курсе Сторожинецкого лесного колледжа.

— Сын выбрал хорошую мирную профессию — мечтал стать лесоводом, — говорит отец Василий Палий. — Он был товарищеским и добрым. Имел много друзей. На похороны Любомира сошлось несколько сотен людей. Все несли цветы и плакали.