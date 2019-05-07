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среда, 08 мая 2019 06:01

Лилия Подкопаева беременна во второй раз

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- Когда рассказала детям о своей беременности, Каролина спросила: "Так ты нас уже не будешь любить?" И заплакала. Пришлось объяснить, что мое отношение к ней не изменится. Она хочет сестричку, а Вадим - братика. Говорит: я отдам все свои игрушки, которыми уже не играю, - рассказывает олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 40-летняя Лилия Подкопаева.

Она на четвертом месяце беременности. В сентябре должна родить ребенка от американского бизнесмена украинского происхождения Игоря Дубинского, 42 года. С 2017-го живет с ним в гражданском браке.

- Поехала работать в американский штат Атланта. Там друзья пригласили на ужин в ресторан, - говорит Лилия Подкопаева. - Познакомили с Игорем. Мы влюбились с первого взгляда. Понимаем друг друга без слов. Через полгода в спортзале он подарил кольцо и сделал предложение. Планируем сыграть свадьбу на необитаемом острове. Гостей не будем приглашать.

Подкопаева ранее дважды была замужем. Семь лет прожила с бизнесменом 49-летним Тимофеем Нагорным. Их приемному сыну Вадиму 13 лет, родной дочери Каролине - 12. Со вторым мужем бизнесменом Виктором Костырко была замужем четыре года. Общих детей не имели.

Игорь Дубинский родился в Киеве. Последние 25 лет живет в США. Занимается строительным бизнесом и инвестициями.

Автор: Марта ГАЛКА
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