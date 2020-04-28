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четверг, 30 апреля 2020 00:40

Лидия Керекеша выиграла 250 гривен

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— "Газету по-українськи" впервые выписала три года тому назад. Увидела ее на почте. Понравилась, потому что есть что почитать, - говорит 77-летняя Лидия Керекеша из села Каменечье Новоархангельского района на Кировоградщине.

Она прислала копию подписной квитанции в редакцию и выиграла 250 грн.

— Каждый раз просматривала страницу с победителями, — говорит Лидия Владимировна. — В одном номере увидела свою фамилию. Похвасталась дочери, а она не поверила. Я ей выслала ту газету. Деньги получила и пустила на пропитание.

Лидия Керекеша родом из соседнего села Свердликово.

— Нас у родителей было двое. Я и еще младшая на три года сестра Мария, — продолжает. — Отец трагически погиб в 32 года. Ехал на мотоцикле и перевернулся в реку. Был очень хороший, любил нас с сестрой. Хоть строгий, но никогда не бил. Я его хорошо помню, потому что ходила в третий класс. Мама работала на свиноферме, летом полола свеклу. Тяжело приходилось. Мы с сестрой ей помогали. Через 12 лет она сошлась с другим мужчиной. Я к тому времени была уже замужем, жила в Каменечьем. Отсюда муж Володя. Я здесь школу заканчивала.

— Встречаться с ним начала в 10-м классе, — говорит Лидия Керекеша. — После свадьбы стали жить с его родителями. Были 43 года вместе. Воспитали сына и дочь. В 2005-м Володя внезапно умер. Был хороший муж, отец и хозяин. Имею по трое внуков и правнуков. Раньше держала хозяйство. Сейчас — цыплят и кота Мурика.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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