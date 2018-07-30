Очевидцы Скниловской трагедии вспоминают увиденное 16 лет назад.

36-летний Юрий Пеляк появился на месте трагедии сразу после падения самолета:

— Я работал водителем в СБУ, привез руководство. Это была военная контрразведка. Они прибыли первые — еще до "скорых". Не мог далеко отходить от машины. Но увиденное выглядело страшно: лежали разорванные люди, другие — бегали. Меня стошнило.

Антонина Валентиновна приехала на авиашоу с сыном и мужем — командиром милицейского полка.

— Мы жили в Средней Азии, бывали на подобных мероприятиях. Но смотрели всегда с трибуны. 17-летний сын очень хотел увидеть авиашоу. Говорил, что всю ночь не спал, так ждал утра. Когда самолет начал опускаться, у меня промелькнула мысль: почему так низко? Проходит секунда — и он падает. Это самое страшное — увидеть, как самолет врезается в людей.

Сначала я мужа нашла — он перед тем пошел к своим подчиненным. А затем мы увидели перепуганного сына. Он с товарищем смотрели на самолет вблизи. Стояли там, где через 10 минут произошла трагедия.

Юрию Пасенченко в 2002-м, когда произошла авария во время авиашоу, исполнилось 6 лет. Это его последнее лето перед школой.

— Я помню тот день больше из рассказов родителей. Но до сих пор стоит перед глазами картина, как падает самолет, идет дым, все кричат, шум вокруг. Мама рассказывала, что я потом не мог нормально спать несколько дней.