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четверг, 13 мая 2021 05:01

"Лежала голодная в нетопленом доме"

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"Пол века прожила, а семьи нет, - рассказывает в письме жительница Житомира Любовь, 50 лет. - Ухаживаю за матерью. Двум одиноким женщинам справиться со всем непросто. От нас отвернулись все, кто знал и помогал. Вернется ли спокойствие в ​​дом? Раньше колотилось у соседей, а теперь их ссоры перекочевали к нам".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Кладет на стол паспортное фото Любови. Проводит по нему ладонью, закрывает глаза.

- Всю жизнь посвятили работе, но ни достойной зарплаты, ни крыши над головой это не принесло. Пора позаботиться о себе. Достаточно отказываться от приглашений на свидания или знакомств с мужчинами в интернете. Даже вылазка с друзьями на шашлык может закончиться незабываемой встречей. Начавшиеся в мае отношения будут иметь продолжение. Вы привлекательная и опытная женщина, на которую обращают внимание мужчины. Не обрекайте себя на одиночество. Будете счастливы, если сами этого захотите. Только так прогоните ссоры и депрессию из дома.

"У сестры трое детей, но все живут за границей, - рассказывает в письме винничанка Тамара, 43 года. - Когда она заболела коронавирусом, никому из нас не сказала. Лежала больная и голодная в нетопленом доме. Я племянникам позвонила. Они прилететь отказались . Говорят: "Деньги вышлем, вы за матерью смотрите". У меня муж, четверо детей, два хлева скота. Не могу еще и сестру посадить себе на шею. Она на 15 лет старше. Неужели и меня ждет такое будущее? Боюсь, что детей воспитаю, а они меня бросят".

Биоэнергетик кладет ладонь на семейное фото. Тамара на голову выше мужа. Старшему сыну 20 лет, младшей дочери - 7.

- Возьмите сестру к себе. Тогда не придется ездить в село и ежедневно топить ей дом. Рано или поздно ее недвижимость будет вашей. Унаследуете и землю. Дети не вернутся и на наследство претендовать не будут. Чтобы чувствовать себя спокойнее, оформите все договоренности с ними нотариально. Старший сын тоже скоро отправится за границу. Там заработает на квартиру и встретит невесту украинку. Младшая дочь из родительского дома не уйдет. Выйдет замуж, но жить будет с вами. Деть вас будут радовать, потому что будут рядом и вас с отцом не покинут.

"Сестра 17 лет живет в Америке, - рассказывает в письме жительница Елена Тимофеевна, 58 лет. - Я за родителями ухаживала до смерти, а она даже на похороны не приехала. Зато появилась через месяц, чтобы заявить о праве на наследство. Спрашиваю: "Чего ты хочешь? У тебя там все есть, сюда приезжать не планируешь. Зачем у меня отнимаешь крышу над головой? "Она хочет, чтобы я оплатила ей 20 тысяч долларов за дом".

Вкладывает фото с сестрой близнецом. На нем две женщины несут торт, на котором написано "С 40-летием".

- Имели возможность выехать за границу за сестрой, но остались, чтобы досмотреть родителей. Не ожидали, что она будет претендовать на компенсацию за дом. Не спешите отдавать сбережения. Отбирать недвижимость передумает. Поговорите об этом с ее мужем. Он единственный имеет влияние на женщину. Чтобы жить в доме дальше, понадобится новая кровля и ремонт системы отопления. Осенью дочь познакомит с женихом, в следующем году жените старшего сына.

Автор: Яна РОМАНЮК
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Дата
13
мая

Умер Валерий Лобановский

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