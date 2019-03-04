Левко Колодуб две недели лежал в реанимации

На Байковом кладбище в Киеве похоронили композитора Левка Колодуба. Умер 23 февраля на 89-м году в столичной больнице "Феофания". Провел там последние две недели.

- 9 февраля Левку стало плохо, дважды вызывали "скорую", - рассказывает жена 89-летняя Жанна Колодуб. - Врачи диагностировали двустороннее воспаление легких. Также у мужчины была мерцательная аритмия. Положили в реанимацию.

Он был образованным, культурным, добрым, веселым человеком. За 64 года совместной жизни не было такого, чтобы не ответил на какой-то мой вопрос. Если чего-то не знал, часами мог копаться в справочниках. Был остроумен.

Левко Колодуб родился в Киеве. Окончил Харьковскую консерваторию. С 1966-го преподавал в Национальной музыкальной академии им. Петра Чайковского. В конце 1990-х возглавил кафедру музыкально-информационных технологий. В 2010-м получил Шевченковскую премию за свои симфонии.

- Мы познакомились в 1954-м на пленуме украинской музыки в Киевской консерватории. После того больше не расставались, - говорит Жанна Ефимовна. - Левко был порядочный. Однажды кто-то из бывших учеников прислал ему по почте в подарок раритетные книги. Левко их прочитал, потому что действительно были интересными. А потом пошел на почту и отправил обратно. В письме поблагодарил. Написал, что ознакомился и такие издания раздавать нельзя.

Левко Колодуб писал музыку до 2018-го. Последняя его работа - "Симфония №13". С женой воспитали дочь Оксану. Сейчас ей 63 года. Она - музыковед.