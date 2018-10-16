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среда, 17 октября 2018 06:50

Легче всего — улыбаться. И тяжелее всего — улыбаться

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Я бы не хотела работать в сфере обслуживания. Потому что мы, клиенты, страшны.

Все свои неурядицы, проблемы, комплексы, беды, переживания люди часто выплескивают именно на кассиров в супермаркетах, операционистов в кассах, кондукторов в транспорте. Раздраженность, грубость, недовольство, мрачность — наше все. Да, часто с обеих сторон.

Мне тоже бывает тяжело контролировать себя. Не грублю, но периодически с большими трудностями "выключаю" недовольное лицо.

Десять лет назад моя дочь поехала учиться в Канаду. Где-то через год я ее спросила, что для нее было самым сложным в чужой стране?

— Сложнее всего было улыбаться людям. У меня реально болела челюсть. А потом прошло. Теперь даже не представляю, как можно иначе, — ответила она.

Я стараюсь быть приветливой на улицах, в магазинах. Да, именно стараюсь. Потому что на уровне базового навыка у меня это не срабатывает.

На кассе в супермаркете, куда захожу регулярно, есть нетипичная кассирша. Спокойная, сосредоточенная, приветливая, с красивой, правильной речью. У нее всегда хорошее настроение и улыбка. Иногда мне хочется зайти в магазин, чтобы просто ее увидеть.

Знаете, ну ничего же особенного в том общении кассир-клиент. Поздоровались, уточнили количество пакетов, рассчитались, попрощались. А я выхожу — и люблю весь мир. И улыбаюсь.

В банке, где обслуживаюсь, есть операционистка. У нас с ней отношения на химическом уровне. Мы шутим о каких-то будничных вещах.

Я люблю заходить в магазинчик "Здоровая еда". Первое наше знакомство началось с моей фразы: "Как? У вас нет терминала? Но это удобно!"

— У нас практически всех рассчитываются наличностью. Боимся, что установим терминал — и зря.

— Я, например, ваша потенциальная клиентка, но не люблю наличность. Жалко.

Пришла опять через неделю. Мне от порога владелец говорит:

— Терминал есть! Все, как вы заказывали, — и улыбается.

Нужно ли говорить, что я туда хожу часто?

Я люблю эту персональную включенность в отношении ко мне как к клиентке. Я знаю, что непременно срабатывает принцип: обращайся с окружающими так, как хочешь, чтобы они обращались с тобой. Если не с первого раза, то с десятого точно.

Автор: Зоя КАЗАНЖИ, писательница
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Дата
17
октября

Иван Драч:"Зачем нам враги? Мы сами себе враги!"

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