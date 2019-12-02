Купить собаку помогли миллион человек

- Сын хотел собаку. Просил иногда до слез. Особенно, когда видел щенка на улице, - рассказывает мать 28-летняя Юлия Синенко. - Я в шутку предложила выставить в "Инстаграме" фото с плакатом о его мечте. Сказала, если наберет миллион лайков, тогда купим. Несколько месяцев назад так сделала девочка из Нидерландов. Мы с мужем тоже "лайкнули" ее снимок. Даже переживали, чтобы пост набрал миллион предпочтений. Так и произошло. Причем больше всего было от украинцев, белорусов и россиян. Я надеялась, что у сына ничего не получится. Потому что покупать собаку не хотелось. Меньшему сыну Мише всего 1 год. А взять щенка - это ухаживать еще за одним ребенком.

- Я хотел собаку, еще когда мы жили в Одессе, - добавляет Кирилл Пацеля. - В Кропивницкий переехали в марте. Как-то на уроке надо было рассказать о домашнем любимце, а у меня никого не было. Я снова попросил родителей о собаке. Мечтал именно о лабрадоре. Потому что понравился один, когда мы с мамой гуляли по городу. Пес подбежал к коляске с моим братом. Пытался лизнуть Мишу. Я был в восторге.

Фото с плакатом в соцсети Кирилл разместил 17 октября.

- За 10 минут уже было две тысячи лайков. А за ночь сообщение набрало более 50 тысяч, - говорит Юлия. - Друзья шутили, что мой план с отсрочкой покупки не сработал. Мол, уже понятно, что миллион наберется быстро. Когда уже было более 100 тысяч, знакомая сбросила контакты заводчиков лабрадоров. Мы с мужем втайне от Кирилла поехали смотреть щенка. К нам подбежала игривая "девочка". Мне понравилась. Договорились, что скоро ее заберем. Заказали для нее игрушки, миску и поводок.

Количество лайков росло.

- Это было что-то невероятное. Кирилла поддерживали из многих стран. Активными были пользователи из Таиланда, Греции, Турции и Арабских Эмиратов. Лайкали известные люди. Например, ведущая греческого проекта "Голос". Под фото было несколько тысяч комментариев. Один арабский шейх написал: "Пусть твоя мама даст номер банковской карточки, я вышлю деньги на покупку собаки". За пять дней пост Кирилла набрал миллион лайков. Я утром зашла к сыну с телефоном. Он еще спал. Разбудила и показала, сколько у него подписчиков ". Он сонный: "Ого! Восемь тысяч!". Я сказала: "Ты посмотри туда, где фотография". Сын радостно: "Миллион?! "Я призналась, что мы уже выбрали лабрадора. Показала фото. Он был счастлив.

- Своей радостью поделился в "Инстаграме". Поблагодарил, что мне помог весь мир, - говорит мальчик. - Выставил фото собаки и написал: "Познакомьтесь, это моя мечта, моя "девочка". Помогите еще раз. Давайте вместе придумаем ей имя. Мы с собакой встретимся в эту субботу вечером. Мечты сбываются!" Кто-то посоветовал назвать собаку Милли - от слова "миллион". Мою встречу с ней мама сняла на видео. Когда родители занесли ее в квартиру, она подбежала ко мне и начала облизывать. А я ей говорил: "Обожаю, обожаю".

Семья живет в трехкомнатной квартире.

- Милли спит под кроватью Миши или у его ног. Охраняет, - рассказывает Юлия. - В пять-шесть часов утра будит мужа. Тычет его носом в руку или трогает лапами, чтобы вел на прогулку. Иногда это делаю я. Кирилл гуляет с Милли только после уроков и в выходные. Собака приносит много радости и позитива. Без нее наша семья была неполной.