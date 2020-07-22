В реанимации Ярмолинецкой районной больницы на Хмельнитчине умерла журналистка 30-летняя Александра ЛАЗАРЕНКО. Четыре года боролась с раком крови. Перенесла несколько химиотерапий.

— Все это время мы помогали Александре, собирали деньги ей на лечение, — рассказывает подруга Валентина Марцинковская. — Кроме рака крови, у нее была еще опухоль на шее. От нее удалось избавиться, но уже пошли метастазы. Александра иногда писала в соцсетях о своей болезни, благодарила всех неравнодушных.

Ей была необходима трансплантация костного мозга. Операцию должны были делать в турецкой клинике прошлой зимой. Отложили, потому что у Александры началось воспаление легких. После этого ей перестала помогать химиотерапия. Повторное радиооблучение назначать было нельзя.

Последний раз ей в Киеве предлагали метод иммунной терапии. Медики не давали никаких гарантий, ведь это лечение экспериментальное. Жизнь ей так и не смогли спасти.

Александра Лазаренко родом из села Шаровка Ярмолинецкого района Хмельницкой области. По специальности "журналистика" училась в Каменце-Подольском и Львовском университетах. Похоронили в родном селе.