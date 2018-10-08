Константина Капалба сбила полицейская машина

В селе Горбова Герцаевского района Черновицкой области будут справлять сорок дней по 27-летнему Константину КАПАЛБУ. 16 сентября в три ночи его сбил патрульный автомобиль полиции. Мужчина погиб на месте. Водитель убежал.

— Авария произошла в Черновцах возле завода "Гравитон", — рассказывает очевидец Дмитрий Корней, 41 год. — Экипаж патрульной службы на пешеходном переходе на смерть сбил мужчину. Водитель и его напарник убежали с места ДТП. Видеорегистратора в машине не оказалось, они забрали его с собой.

Константин Капалб через месяц планировал жениться. У него остались родители, старшая сестра и младший брат.

— Константин был работящий мужчина, — говорят в сельсовете. — Сызмальства во всем помогал родителям: работал по хозяйству, на огороде. В селе не мог найти работу. Перебивался временными подработками. В последнее время в Черновцах вместе с бригадой грузил песок. Когда односельчане просили что-то, никогда не отказывал. За это его уважали. На похороны сошлось почти все село.

Прокуратура Черновицкой области начала досудебное расследование смертельной аварии. Полицейского, который был за рулем, до сих пор не задержали.