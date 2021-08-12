"Когда мать приезжала к сыну, невестка на два-три дня перебиралась к родителям"

"Много лет пытаюсь найти себя в бизнесе, но конкуренты постоянно были на шаг впереди, - пишет житель Винницы Александр, 38 лет. - Пробовал торговать курятиной, потом перешел на установку и обслуживание бассейнов. Сейчас серьезно занялся продажей сантехники. Начало все получаться. В карантин у нас заработки возросли. Познакомился с женщиной, которая предложила вложить немалую сумму в мой бизнес. Деньги были нужны, потому что хотел расширяться. Согласился, но сожалею об этом. Она начала диктовать условия, которых не ожидал. Мое дело обречено. Товарищ уговаривает взять кредит и вернуть инвестору всю сумму. А я боюсь залезать в долги".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Достает из конверта паспортное фото мужчины с родинкой на брови.

- И правильно делаете, что боитесь. Не берите кредит под залог родительской квартиры. Это рискованно и нечестно. Вы можете оставить родителей без крыши над головой. Полагайтесь на собственные силы. Лучше подыскать нового инвестора и вернуть деньги тому, который начинает диктовать жесткие правила. Так сумеете остаться на плаву. Идею с расширением бизнеса отложите до весны. Вам стоит обследовать желудок и печень. В этом причина раздражения и плохого самочувствия.

"Не знаю, что происходит с нашим зятем, - рассказывает в письме 65-летняя Галина Петровна из Полтавской области. - После свадьбы все было хорошо, но набрал семь кредитов. Не успеваем отдавать. Неизвестно куда влез. Семья от этого страдает . Начал пить. Имеет двух дочерей, но это его не останавливает".

Прислала фото коротко стриженого мужчины в синих джинсах и потертой кожанке.

- Зять поверил проходимцам и начал бизнес, который вытащил все семейные сбережения и заставил брать займы. Жизнь в кредит превратилась в зависимость. Ее придется лечить, как и алкоголизм. Понадобится немного времени, чтобы вернуться в нормальное состояние. Без помощи психолога не обойтись. Чтобы погасить долги, поедет на заработки. Самого не отпускайте. Пусть отправляется за компанию с родственниками. Найдет хорошую работу, потому что у него золотые руки.

"Дочь Наталья окончила политехнический университет, - пишет киевлянин Виктор Иванович, 62 года. - У нее хорошая работа, она симпатичная, но семейного счастья не хватает. Замужем не была, детей нет. Жду, когда она встретит любимого и родит внуков".

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг фото женщины в длинной юбке и туфлях-лодочках.

- Дочь познакомилась с будущим женихом в интернете. Если будет смелее и сходит на свидание, может круто изменить жизнь. Не обращайте внимание на возраст. Сейчас успешные женщины создают семьи после 30. Через год-полтора появится внук. В декрете ей будет хорошо, потому что муж будет зарабатывать достаточно. Возвращаться на работу не захочет.

"Планирую поехать на заработки, но предыдущие попытки были неудачные, - рассказывает 37-летний Алексей из Киевской области. - Боюсь влететь на деньги. В прошлом году отдал 450 евро за оформление документов мужчине, который помогал с работой в Финляндии. Обещал, что буду получать 3 тысячи евро в месяц, но разрешения на трудоустройство я не дождался. Аферист выключил телефон. Только в моем городе он развел на деньги сотню людей. Я ездил в Польшу на мясокомбинат. Два месяца платили хорошо, а потом начали обманывать. Товарищ зовет в Швецию . Не знаю, можно ли ему доверять. Познакомились на свадьбе у родственников, обменялись телефонами".

Вкладывает в конверт фото с женой Оксаной и дочкой Евой. На фотографии - супруги в купальниках во время отдыха в Николаевской области. Биоэнергетик кладет на снимок ладонь, закрывает глаза.

- Не верьте никому на слово. Обратитесь к проверенной компании, которая помогает искать работу в Швеции. Переплатите, но будете уверены, что результат того стоит. Потому что получите договор, документы, билеты на самолет. Вас встретят, трудоустроят, поселят. Зарплата будет соответствовать той, которая заявлена ​​в контракте. Работать придется много, но деньги получите солидные. Через несколько месяцев вернетесь в Украину, а потом еще раз решитесь на заработки. В следующий раз возьмете с собой брата.

"Внучка Елена четыре года жила в гражданском браке с Сергеем, который старше ее на пять лет, - пишет львовянин Борис Леонидович, 80 лет. - Его мать невестку не признавала. Когда свекровь приезжала к сыну, Елена на два- три дня перебиралась к родителям, чтобы не встречаться с ней. Работает внучка бухгалтером у Сергея, он частный предприниматель. Хочет семью и детей. Говорила ему об этом откровенно, на что он ответил: "Меня все устраивает. Не хочешь так жить, уходи ". Полгода тому назад разошлись, хотя Елена продолжает работать на его фирме. Имеет парня, который долго ее добивался, но с ним будущего не видит".

Биоэнергетик кладет на стол фото Елены с бывшим гражданским мужем. Блондинка в синем платье прижимается к нему.

- Не было между ними больших чувств. Просто привыкли жить вместе. Зря переживаете, что внучка упустила лучшие годы. Будет счастлива и будет замужем. Всему свое время. Увидите ее в паре. Если к Сергею не вернется, познакомится с будущим мужем, а в следующем году - будете гулять на свадьбе.