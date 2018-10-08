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вторник, 09 октября 2018 00:25

Клара Попович-Лабик не дождалась "скорой"

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Девять дней справили по учительнице музыки и солистке Закарпатского народного хора Кларе ПОПОВИЧ-ЛАБИК из Ужгорода. В ночь на 20 сентября ей стало плохо. Вызвала "скорую". Умерла до приезда медиков.

— Той ночью Клара Васильевна дома была одна. Ее муж работает вахтером,как раз заступил на дежурство, — рассказывает учительница начальных классов Ужгородской гимназии имени Тараса Шевченко Марина Манзулич, 47 лет. Здесь с 1991-го преподавала музыку Попович-Лабик. — Когда медики приехали, двери им никто не открыл. Они заподозрили неладное, позвонили в полицию. Те попали в помещение через балконное окно. Женщина уже была мертва.

У Клары Попович-Лабик остался муж Иван Васильевич и дочь Анна. Она живет за рубежом.

— Вместе с Кларой Васильевной мы проработали больше 20 лет, — продолжает Манзулич. — Она любила детей и пение. Благодарила Бога, что наделил ее красивым голосом. Была оптимисткой. На плохое самочувствие никогда не жаловалась. Когда Ивана Васильевича известили о смерти жены, он не мог в это поверить. Еще вечером она приходила к нему на работу, приносила ужин.

Клара Васильевна пела с детства. В 14 лет поступила в Ужгородское музыкальное училище. Закончив учебу, стала солисткой Закарпатского народного хора областной филармонии. Больше 50 лет выходила на сцену. Пела украинские, российские, белорусские, венгерские и словацкие песни. Гастролировала в Словакии, Венгрии, Румынии, Польше, Хорватии, Канаде. Была народной артисткой Украины.

— Прошлой весной Клара Васильевна перестала петь в хоре, — говорит Марина Манзулич. — Зато активизировала творческую работу в школе. С детьми принимала участие в конкурсах и фестивалях. Недавно начала готовить школьников к Шевченковским дням. Но их выступление уже не увидит.

Клару Васильевну похоронили в Ужгороде рядом с матерью. В гимназии о ней планируют издать сборник воспоминаний.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
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