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вторник, 08 октября 2019 05:30

Карел Готт умер от рака крови

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1 октября в Праге остановилось сердце чешского певца Карела Готта, 80 лет. Осенью 2015 года у него обнаружили опухоль лимфатических узлов. В следующем году он заявил, что победил рак и возвращается на сцену. В прошлом месяце диагностировали острую лейкемию.

- Мой любимый оставил нас незадолго до полуночи. Ушел в спокойном сне, в кругу семьи, - говорит жена 44-летняя Иванна Махачкова.

С детства Готт мечтал стать художником. Но экзамены в Академию художеств в Праге провалил. Получил специальность электромонтера трамвайных систем и работал по специальности. Вокальную карьеру начал в начале 1950-х. Пел в кафе, участвовал в любительских конкурсах вокалистов. В 1960-м поступил в Пражскую консерваторию. Через три года победил в национальном конкурсе "Золотой соловей". Американские менеджеры предлагали ему карьеру в США, но он отказался.

- Этот шаг казался мне неприемлемым, - говорил Готт. - Я раз и навсегда решил не оставлять европейских слушателей, которые поверили в меня.

Исполнял песни на словацком, немецком, чешском, английском и русском языках. При жизни записал 150 альбомов. Провел более 70 турне. Несколько раз давал концерты в Киеве. В 1972 году в Дворце спорта перед 10 тыс. зрителей исполнил песню "Ты меня обманула". Последний раз выступал в Украине в 2006 году в рамках фестиваля "Киев майский" в Национальной опере.

Снялся в 13 фильмах. Увлекался живописью. Имел выставки в Германии, Австрии и Словакии.

Впервые женился в 68 лет. Медсестра Иванна Махачкова родила ему двух дочерей: Шарлотте сейчас 13 лет, Нелли - 11. От предыдущих внебрачных отношений у певца есть дочери Доминика и Лючия.

- В молодости никогда не думал, что смогу влюбиться так, чтобы мне хотелось всегда быть вместе с одной женщиной, - говорил Готт. - Но когда встретил Иванну, понял - время пришло. Когда познакомились, она дала мне неправильный номер - не хотела, чтобы я докучал. А потом мы снова случайно встретились. Тогда она начала относиться ко мне дружелюбно. Вскоре мы стали жить вместе. Через семь лет официально поженились.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
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