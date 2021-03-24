Ивета Воскобойник не перенесла инфаркт

- Во время прощания сын сказал: "Она была единственная, к кому стоило приходить. Теперь мне не к кому идти в эту школу". Мирон считает ее лучшей, самой любимой учительницей школьников. Она любила всех без исключения - даже дебоширов и двоечников, которых другие педагоги и на дух не переносили. Она верила в детей, а они ей доверяли, - говорит 44-летняя Таисия ГАЙДА об учительнице музыки 65-летнюю Ивете ВОСКОБОЙНИК из Винницы. Женщина внезапно умерла от инфаркта 10 марта.

С Иветой Войскобойник попрощались во дворе Винницкой физико-математической гимназии №17, где она работала. Пришли около тысячи человек.

- Она жила с улыбкой, музыкой и песнями. Ивета за всех и за все переживала. Хотела, чтобы все было как можно лучше. Количество людей, которые пришли проводить в последний путь, стало очередным доказательством ее всеобъемлющей любви, - говорит муж Петр Пасихов. Он преподает математику.

Ивета Воскобойник 44 года работала в 17-й гимназии. С мужем воспитали дочерей Валентину и Елену. Вторая учительница математики. На уроках пропевает математические формулы, чтобы дети лучше их запоминали. Стала известной после участия в шоу "Х-фактор".