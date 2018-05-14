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Иван Тупайло отбыл 25 лет в сталинских лагерях

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3 мая прошло девять дней по смерти бывшего воина УПА 89-летнего Ивана ТУПАЙЛО. Его похоронили в Рожище на Волыни рядом с женой. Ее не стало семь лет тому назад.

- Иван Семенович болел. Почти не ходил, но имел ясный ум. За несколько месяцев до смерти наизусть декламировал декалог Организации украинских националистов. Имел пиджак бойца УПА, которым дорожил. В нем мужчину и похоронили, - говорит журналистка Ирина Зенц, 34 года.

Иван Тупайло родился в селе Бережка Любомильского района Волынской области. В 15 лет стал связным УПА. Получил позывной "Роман". 18 июля 1945-го председатель соседнего села застал его за чтением политических брошюр. Доставил в НКВД Рожища. Тупайло сумел убежать. Почти четыре года провел в подполье. Домой вернулся 25 марта 1949 года. Его схватили во время облавы.

- После задержания советский майор Лев Брюхань протянул автомат и предложил "искупить вину", воюя против своих. Иван Семенович спросил, приносил ли он присягу. Когда тот кивнул в ответ, ответил: "И я приносил", - рассказывает краевед Николай Вавренчук.

Ивана Тупайло приговорили к 25 годам заключения и пяти - лишения гражданских прав. После освобождения работал строителем. У него остались сын и дочка. Второй сын умер, еще один - пропал без вести.

Автор: Лілія ШПОТЕНКО
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Дата
15
мая

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